Lasquetty defiende el método de destitución de Granados y la justifica con que se abre "una nueva etapa"

Actualizado 25/11/2011 15:48:19 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y vicesecretario general del PP madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha defendido este viernes el método elegido por el partido para destituir a Francisco Granados y nombrar secretario general en su lugar a Ignacio González, y ha justificado este cambio en que se ha abierto "una nueva etapa" en la región y en el país.

Tras participar en la clausura de un simposio de la Fundación Renal del Instituto Reina Sofía, Lasquetty ha explicado a Europa Press que la votación que el miércoles tuvo lugar en el seno del Comité de Dirección del PP madrileño para destituir a Granados y nombrar a González se produjo con "normalidad".

Así, ha recordado que el Comité de Dirección "usó el mismo procedimiento por el que la presidenta (del PP de Madrid), Esperanza Aguirre, formó hace tres años un equipo en el que estaban Granados y algunas personas más".

"(Entonces) se hizo coincidiendo con un congreso regional, pero estatutariamente en el PP al secretario general y al resto de responsables ejecutivos los elige el Comité Ejecutivo a propuesta de la presidenta. La última elección de Granados se hizo inmediatamente después del congreso, pero no fue éste el que lo eligió secretario general, sino que el congreso eligió una composición del Comité Ejecutivo ante el cual la presidenta propuso en aquel momento a Granados", ha puntualizado.

Por eso, ha preferido no valorar las declaraciones de Granados de los últimos días, cuando ha llegado incluso a asegurar que Aguirre le ha hecho "un favor" con la destitución porque no se encontraba "cómodo" en un partido que ya no reconoce.

"Yo soy muy comprensivo con las personas, especialmente con alguien como Granados, que es amigo, compañero y un magnífico secretario general. Pero no voy a valorar ninguna de las declaraciones, que son distintas y han ido variando a lo largo de las horas antes de ayer y ayer", ha explicado.

Además, el consejero madrileño ha coincidido en que ahora que "han cambiado las circunstancias políticas" era el momento de hacer un cambio en la estructura regional del partido, y ha justificado que no se haya esperado hasta el próximo congreso madrileño (que se celebrará dentro de unos meses, tras el nacional) porque "no es algo que vaya a ser en quince días, sino que pasarán todavía unos meses".

"Con esa misma normalidad (de hace tres años) y usando el mismo procedimiento, la presidenta propuso el otro día algunas modificaciones en su equipo, particularmente el nombramiento del nuevo secretario general, para afrontar una etapa que es distinta", ha insistido.

NUEVA ETAPA, NUEVOS RETOS

A renglón seguido, Lasquetty ha recordado que, hasta ahora, la Dirección del PP madrileño ha tenido como "principal misión consolidar y mantener el Gobierno regional junto con los gobiernos locales y, sobre todo, hacer una labor muy importante de oposición al Gobierno de la Nación".

A su juicio, esta labor se ha realizado "con importantes éxitos en los cuales Granados tiene una parte destacable del mérito" pero tras las elecciones generales del pasado 20 de noviembre "las circunstancias políticas han cambiado".

"En los próximos tres años no hay elecciones a la vista, el partido gobierna no sólo en la región y en el Ayuntamiento de la capital sino en ciudades muy importantes", ha enumerado, destacando entre todas estas circunstancias que los 'populares' encabezarán "afortunadamente" un nuevo Ejecutivo central que "conducirá seriamente la terrible situación en que se encuentra España".

Por eso, la "misión" de los 'populares' a partir de ahora es "reconfigurar el partido para que sirva a nuestra acción a través de las diferentes sedes, municipios y distritos como soporte y ayuda para esa importante tarea de Gobierno, que es lo que es crucial para España".

Asimismo, el cambio en las filas directivas propiciado por Aguirre deberá procurar mantener a militantes y afiliados en tensión ya que, "como en toda organización humana, cuando hay una tarea muy importante por delante se trabaja mucho y se trabaja bien" pero "cuando no hay la inminencia, por ejemplo, de unas elecciones, la actividad tiende a descender un poco".

"El PP de Madrid ha demostrado que es una estructura y un conjunto de personas de una valía y eficacia enorme. Y ahora lo que queremos es que no decrezca la actividad. Evidentemente, no se trata de estar en ritmo de campaña todos los días pero sí de estar muy cerca de la sociedad madrileña. Las circunstancias son muy difíciles y hay que estar muy pendientes de la sociedad y tener las sedes trabajando continuamente para contribuir al desarrollo de nuestras políticas a nivel local, regional y nacional", ha zanjado.

En este esfuerzo Lasquetty tratará de "aportar" lo que esté a su "alcance" desde su nuevo puesto como vicesecretario general de Acción Política de la formación en Madrid.