Lasquetty responde a Urkullu que es el "último que puede hablar" sobre fiscalidad en Madrid por tener reglas distintas

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha respondido al lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que él es el "último que puede hablar" sobre un supuesto 'dumping fiscal' de Madrid porque él tiene reglas distintas.

Entiende que ha conseguido el efecto contrario y que el País Vasco y "toda España" lleve hablando de los "impuestos altos" en Euskadi y lo "bien que vendría" que fuera más bajo.

"No tiene derecho a opinar sobre qué uso hace de la autonomía fiscal una comunidad que no tiene las mismas normas fiscales junto a Navarra", ha agregado el consejero, quien ha matizado que no cuestiona estas normas inscritas en la Constitución Española.

Al hilo, ha defendido que en Madrid se quedan uno de cada cuatro euros que se recauda, algo "lógico" a la hora de repartir, pero que en el País Vasco "se queda el 100%". "No digo nada sobre el régimen económico especial, recogido en la Constitución, solo que él es el último que puede decir", ha zanjado.