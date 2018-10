Leticia Dolera llama a acabar con la cultura del silencio y con el mito de la mujer mentirosa

Publicado 07/03/2018 19:27:37 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Leticia Dolera ha defendido que el feminismo se está "rebelando contra el sistema, no contra los hombres" y merece la pena que le llamen pesada porque "picando, picando se consiguen los cambios". Busca con sus acciones el fin de la cultura del silencio y el mito de la mujer mentirosa.

Dolera ha recibido virtualmente la placa honorífica Clara Campoamor entregada por el Ayuntamiento de Madrid en el marco del 8 de marzo por su denuncia de la desigualdad y el acoso sexual al que se ven sometidas las mujeres en su día a día.

La actriz no ha podido recogerlo personalmente porque se encuentra en Bilbao pero ha grabado un video en el que ha explicado que no tuvo conciencia de género hasta ser "más mayor", antes no identificaba como machismo las situaciones de acoso o que le cortaran en las reuniones.

"No entendía que les pasa a todas, que es algo sistémico", ha expuesto. Dolera se dio de bruces con el machismo en su máximo exponente cuando buscó financiación para su primera película como directora, cuando le preguntaban quién había escrito el guión o si iba a dirigir ella sola. "¿Si hubiera sido un tío me lo habrían dicho?", ha lanzado.

Además fue la primera actriz española que denunció el acoso en la industria. "Un director me tocó la teta, dos veces, delante de tres personas que no dijeron nada y yo pensé que no debía ser tan grave. Había caído en la cultura de la violación, la que minimiza los acosos. Hay que acabar con la cultura del silencio y con el mito de la mujer mentirosa y por eso no se denuncia, por miedo a que no nos crean", ha indicado.

La actriz y directora ha instado a alzar la voz y los lazos de la sororidad. "Nos estamos rebelando contra el sistema, no contra los hombres".