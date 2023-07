La Librería Berkana acoge una lectura pública de 'Orlando' tras la cancelación de la obra en Valdemorillo

El consejero de Cultura tilda de "positivo" que se realicen este tipo de iniciativas



MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Librería Berkana, especializada en temas LGBTI y ubicada en el barrio de Chueca, acogió este miércoles la lectura pública de 'Orlando' de Virginia Woolf tras la cancelación de la representación que se iba a llevar a cabo en el municipio de Valdemorillo.

"Ante la censura de 'Orlando', en Berkana hemos organizado una lectura pública del libro de Virginia Woolf en la puerta de la librería", informó la librería. Además, regalaron un ejemplar a las primeras 50 personas que se animaron a leer.

A ello ha reaccionado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que ha valorado como "maravilloso" que se hagan este tipo de actividades y ha destacado que 'Orlando' es una obra "excelsa" de la literatura universal.

"Virginia Woolf es una grandísima autora de esta literatura, con lo cual que se lea 'Orlando' siempre me va a parecer positivo", ha expresado ante los medios de comunicación.

La Compañía Teatro Defondo denunció la semana pasada el "veto ideológico" y la "censura política" tras la cancelación de la versión que iban a llevar a cabo en Valdemorillo de 'Orlando' de Virginia Woolf, un clásico de la literatura en el que la escritora aportó una visión crítica sobre el papel asignado a la mujer y abordó temas como la homosexualidad o la sexualidad femenina.

La compañía aseguró en un comunicado que se trata de un "hecho muy grave" que atenta contra la libertad de expresión y la cultura, y que sucede tras la llegada a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdemorillo de la edil de Vox Victoria Amparo Gil.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Valdemorillo indicaron a Europa Press que la obra no estaba en la programación todavía y que su cancelación no se debe sino a una "falta de consignación presupuestaria". "No se ha suspendido nada porque no estaba programada", han aseverado.