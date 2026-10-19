La línea E5 de EMT sumará un autobús adicional para reforzar el transporte a El Cañaveral desde este martes

Archivo - Archivo.- Línea exprés E5 entre Manuel Becerra y El Cañaveral - EMT MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea E5 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que conecta Manuel Becerra con El Cañaveral, sumará desde este martes un autobús adicional para reforzar el transporte público a este barrio de Vicálvaro.

Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han explicado que esta medida permitirá aumentar la frecuencia y mejorar los tiempos de espera, dando respuesta al crecimiento del barrio y a las necesidades de movilidad de sus vecinos.

Esta actuación se suma a las mejoras que el CRTM viene implantando progresivamente en El Cañaveral. En noviembre de 2025 se incorporó un autobús adicional tanto a la línea 159 como a la E5, se estableció la conexión directa entre las cabeceras de ambas líneas y se optimizaron las frecuencias y los tiempos de espera.

Posteriormente, la línea 159 volvió a reforzarse con un nuevo vehículo adicional para incrementar la capacidad y mejorar la regularidad del servicio. Ahora, el nuevo autobús que se incorpora a la E5 permite seguir avanzando en esta mejora progresiva de la oferta de transporte público del barrio.

En un comunicado, el CRTM ha apuntado que mantiene un seguimiento "continuo" de la evolución de la demanda en El Cañaveral y celebra reuniones periódicas con la asociación de vecinos del barrio para conocer sus necesidades de movilidad.

Asimismo, ha indicado que trabaja "de forma permanente en la planificación del transporte público para identificar y aplicar nuevas medidas que permitan adaptar el servicio al crecimiento de esta zona de Madrid".