Lobato carga contra la "vulgar mentira" de Ayuso sobre la agresión vinculada a la migración "desmentida por la Policía"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha cargado este miércoles contra la "vulgar mentira" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando esta mañana hablando de los migrantes de Canarias llegados a Alcalá de Henares deslizó que había habido "agresiones sexuales a algunas mujeres" del municipio.

"Yo creo que una vez que es la propia Policía la que le ha desmentido, yo creo que no tengo nada más que añadir (...) Es tan evidente que es una mentira vulgar y un invento absoluto.... A mi me supondría un bochorno enorme que me tenga que desmentir la Policía", ha lanzado Lobato en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida en la Puerta del Sol con Ayuso en el marco de los encuentros con los partidos de la Asamblea previos al inicio de la actividad parlamentaria.

El socialista ha cargado contra el "disparate y barbaridad absolutamente indigno" que supone el uso del fenómeno migratorio para "hacer demagogia" y "hacer juego político para mentir y manipular".

Esta mañana la presidenta autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Alcalá de Henares, municipio al que se ha trasladado a migrantes llegados a Canarias, ha exigido un plan ante la "tremenda oleada" de migrantes. En la misma ha asegurado que ha habido un brote de además de las agresiones sexuales.

"Yo pido responsabilidad a los representantes institucionales de la Comunidad de Madrid y pido que la solidaridad, el respeto que siempre ha tenido este país, que siempre ha tenido esta región, lo tengan también los representantes institucionales de este partido", ha añadido el socialista.

Antes de su intervención había tomado la palabra su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, quien ha agradecido a Ayuso que "dé la razón" a su partido en materia migratoria y ha pedido que se "repatrie" a los que "causan terror".

Frente a ello, Lobato ha pedido que se ponga "pie en pared" y decirle a Vox "muy claramente que mienten y que son unos desleales con lo que representa España". Ha censurado que se esté "manipulando los hechos puntuales" de Alcalá de Henares para "hacer parecer que esa ciudad está representada por esos hechos puntuales".