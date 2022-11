Lobato cree que no es "seria" la propuesta de teleasistencia para urgencias y le pide a Ayuso que corrija "errores"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha indicado este lunes que "no es seria" la propuesta que la Comunidad de Madrid planteará a lo sindicatos sanitarios: mantener abiertos los 80 centros sanitarios 24 horas con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermera y celador, y los otros 34 con dos enfermeras, celador y equipos para la realización de videonconsulta con un facultativo de la misma zona asistencial.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el XXII Salón de Los Vinos de Madrid, Lobato ha lamentado que la Sanidad Pública madrileña lleve muchas semanas de "agobio e incertidumbre por no saber por qué no tienen urgencias". "Les dábamos 48 horas al Gobierno y hoy nos despertamos con que su propuesta es volver a la teleasistencia en materia de urgencias. Esto no es serio y lo que le pedimos al PP es que rectifique", ha lanzado.

Así, el portavoz socialista ha aseverado que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no es capaz de "mirar a los madrileños y decir si sabe cómo solucionar esto", el PSOE sí, con medidas que van a consistir en revertir ese desmantelamiento de las urgencias y las zonas rurales y cubrir la "falta" de personal. "Un poco de seriedad y coherencia; eso es lo que necesita la Comunidad y que se corrijan los errores", ha finalizado.