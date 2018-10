Localizado uno de los puntos del vallado cinegético por el que los jabalíes accedían a zonas urbanas de Las Rozas

Publicado 28/09/2018 16:34:48 CET

LAS ROZAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Rozas ha localizado uno de los puntos del vallado cinegético por el que los jabalíes conseguían acceder a varias zonas urbanas, en las que se han detectado desperfectos en praderas y céspedes de parques, jardines públicos y rotondas de la urbanización Monte Rozas.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que los técnicos municipales han descubierto que el vallado presentaba una rotura, y que desde ahí los animales conseguían salir y acceder a zonas urbanas.

Estas fuentes han indicado además, que aunque se haya localizado este punto, el vallado cinegético que separa las zonas naturales de las urbanas, tiene puertas de acceso y recomiendan a los vecinos que se aseguren del cierre de las mismas cuando entren o salgan.

"Tienen un mecanismo para que se cierren solas, pero podría fallar y si quedan abiertas, por este punto también pueden salir los jabalíes", añaden.

Vecinos de la urbanización Monte Rozas han denunciado el avistamiento de una piara de jabalíes que podría haber sido la responsable de los desperfectos en parques y jardines públicos.

En declaraciones a Europa Press, una vecina de una de las calles en las que han sido avistados, ha relatado que la piara accedió "varias noches" al jardín de su casa y que aunque "no causó desperfectos", estaba formada por un ejemplar adulto y "cinco o seis pequeños".

"Como no encontraron comida, volvieron varias noches y hace unos días que ya no han vuelto. Me daba pena verlos, ya que no tienen comida donde viven. De todas formas, me parece peligroso que vayan por la carretera por si provocan algún accidente", ha concluido.