Madrid busca lanzar las coproducciones de cine internacional y organiza unas jornadas con Perú y Polonia como invitadas

Publicado 21/11/2018 12:14:22 CET

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Ventana del Cine Madrileño ha dado comienzo este miércoles hasta este viernes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con Perú y Polonia como países invitados para crear redes de colaboración teniendo como epicentro a la Comunidad de Madrid.

Estas jornadas están dirigidas a profesionales del sector audiovisual y tienen como objetivo principal potenciar las coproducciones internacionales y crear redes de colaboración entre los sectores audiovisuales europeos e iberoamericanos con Madrid como epicentro.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha participado este miércoles en la inauguración de estas jornadas, dirigidas a profesionales del sector audiovisual, junto con el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, y la directora general del ICAM, Silvia Noro.

La 'Ventana del Cine Madrileño' tiene como objetivo principal potenciar las coproducciones internacionales, a la vez que se crean redes de colaboración entre los sectores audiovisuales europeos e iberoamericanos con Madrid como epicentro.

Por Madrid, se encuentran los proyectos 'Ana no duerme' (Solita Films), 'De vapor y plata' (Pantalla Partida), 'El plan' (Capitán Araña), 'El profesor' (Gonita Filmaccion), 'Gustavo' (Lorolo), 'Nacida en Myanmar' (Underdog Films - Contramedia Films), 'Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas' (Potenza).

Por Perú, 'El incidente de Lidia' (Garmont Films), 'La erección de Toribio Bardelli' (Animalita), 'Muertos de risa' (Funny Games Films), 'Orquídeas del paraíso' (7 Samurai Films), 'Raíces' (Factoría Sur), 'Viaje de intercambio' (Sudaca Films), 'Vigilados' (Apus Animación y Contenido).

Por Polonia, 'Planet Copernicus' (Arkana Sp.z o.o.), 'The end of the valley of tears' (Before My Eyes), 'FishEye' (Kosmos Production), 'I am Max' (AMP Polska).

El programa del evento se complementa, además, con las actividades abiertas al público, entre las que destaca la mesa sobre fuentes de financiación nacionales e internacionales, con la participación de Dominika Dziubinska (Krakow Film Commission), Ada Bogdziewicz (Warsaw Film Fund), Marzena Cieslik (Polish Films Institute), Hugo Eduardo Coya Honores (Instituto Nacional de Radio y Televisón del Perú) y representantes del ICAA, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

Por su lado, Jarek Sawko (Platige Images), José María Morales (Wanda Films), Marité Ugás (Sudaca Films) y José Alayón (El Viaje Films) liderarán la mesa sobre casos de éxito en coproducción internacional; y se dedicará también un espacio a rodar en Madrid de la mano de Film Madrid y City of Madrid Film Office.

La 'Ventana del Cine Madrileño' está organizada por la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración del Instituto Polaco de Cultura de Madrid y el Ministerio de Cultura de Perú.

Al igual que en las anteriores ediciones, la Ventana tendrá como motor principal su Foro de Coproducción Internacional, para el cual se conocen ya los 18 proyectos participantes, seleccionados por un comité de expertos entre los más de 100 recibidos en esta ocasión.

"EN LA COMUNIDAD VAN A ENCONTRAR TALENTO"

Durante su intervención en la inauguración de las jornadas, De los Santos ha afirmado que el cine es "cultura e industria", y ha recordado la "firme apuesta" del Gobierno regional por un sector en el que se han invertido más de 12,5 millones de euros desde 2015.

En este sentido, el consejero ha destacado que esta 'Ventana del Cine Madrileño' se encuadra dentro de las medidas puestas en marcha en los últimos años por la Comunidad de Madrid para incentivar al audiovisual.

Por otro lado, el titular de Cultura en la región ha dado la bienvenida a los productores procedentes de Perú y Polonia que han viajado a Madrid para asistir a estas jornadas. "En la Comunidad de Madrid van a encontrar talento e industria audiovisual", ha sostenido.

Por su parte, Cueto se ha mostrado con "ilusión y cariño" de participar en esta iniciativa y ha destacado que las instituciones, además de dar dinero son "conscientes" de cómo de importante es "ayudar al sector privado que es quien tiene el talento". "El Ayuntamiento intenta todo lo posible por favorecer cuando viene Sony, por ejemplo y quieren hacer presente en la ciudad a Harry Potter, la Guerra de las Galaxias. Eso nos posiciona como un Madrid amable para el cine", ha expuesto.

La directora general del ICAM ha señalado que es "indudable" que el sector audiovisual es "transmisor de cultura y arte, que exporta conocimiento, entretiene y educa" y que "genera empleo cualificado" y que "atrae al turismo y constrye identidad". Por ello, Noro ha tildado de "necesarias" estas jornadas para "impulsar la cooperación tanto entre los distintos organismos como la participación de otros países".

En su turno de palabra, la directora del Instituto Polaco de Cultura, Miroslawa Kubas-Paradowska, ha agradecido la invitación de Madrid "para formar parte de este gran poyecto" que "permite establecer la plataforma de cambio de los diferentes paises". "El cine polaco está muy presente en España y me gustaría resaltar la animación que es el elemento más fuerte en cuanto a cine polaco. Estoy segura que este encuentro será muy fructífero y habrá nuevas producciones", ha vaticinado.

Además, por parte de la embajada de Perú Alonso Ruiz Rosas ha celebrado que estas jornadas crean "una oacasión para que los países intensifiquen sus relaciones y sus vínculos históricos y la posibilidad de impulsar proyectos comunes". "En el campo audiovisual y cinematografía nos ofrecen desde esta ventana un magnífico panorama", ha añadido.

APOYO AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO

En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que, "consciente de la importancia del sector audiovisual", promueve una serie de medidas en apoyo al sector, como la acogida de más de 1.500 empresas dedicadas al cine y al audiovisual.

Ya el Ejecutivo madrileño anunciaba hace unas semanas la puesta en marcha de un concurso de ideas para la realización de una película de ficción que se desarrolle en localizaciones de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que tiene como objetivo la promoción turística de la región a través del cine, tanto a nivel nacional como internacional, y que cuenta con un presupuesto de un millón de euros.

Por otro lado, el apoyo del Gobierno regional a la promoción del cine ha alcanzado en esta legislatura los 3,5 millones de euros, a los que se suma el apoyo a la formación cinematográfica a través de la ECAM, que cuenta con otros 5,9 millones de euros.

A estas cantidades se añaden otras iniciativas como la puesta en marcha de Film Madrid, la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad; la convocatoria de una nueva línea de ayudas al desarrollo de largometrajes; la consolidación de proyectos ya existentes como la Semana del Cortometraje; la celebración del Día Mundial de la Animación; y la creación de nuevas propuestas como Cinema Pride o los Premios de Animación de la Comunidad.