Madrid dejará que comisionado se pronuncie sobre chequistas y dice que la ciudad tiene deuda con víctimas franquistas

Publicado 28/02/2018 15:46:35 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, ha señalado en el Pleno de Cibeles que dejarán que sea el comisionado de la memoria histórica el que se pronuncie sobre la presencia de chequistas en el memorial que se levantará en el antiguo Cementerio del Este para recordar a los fusilados por la dictadura entre 1939 y 1944 para añadir, a continuación, que las "víctimas del franquismo son una deuda histórica de la ciudad".

El PP ha llevado a Cibeles una proposición para que se excluya del memorial del cementerio de la Almudena con los más de 3.000 fusilados en las tapias del antigua Cementerio del Este durante posguerra "la mención a todas las personas que participaron en crímenes de retaguardia en Madrid entre 1936 y 1939, con su participación en los asesinatos de las checas de la capital o las matanzas de Paracuellos, Torrejón, Aravaca o el tren de Vallecas".

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han tumbado la proposición, que ha conseguido los apoyos de PP y Cs para que el memorial "recuerde a todas las personas que sufrieron violencia o persecución por sus ideas, su compromiso político, sus creencias religiosas o cualquiera de sus actitudes vitales durante la guerra civil y la dictadura y que se realice por parte del Ayuntamiento con la contratación de un equipo plural de expertos un listado de los más de 8.000 madrileños asesinados entre 1936 y 1939 bajo el dominio republicano".

"Demos opción a que el comisionado plantee su opinión. Nosotros, como gobierno, vamos a escuchar todas las opciones y vamos a seguir adelante con que haya un memorial a las víctimas del franquismo fusilados en la Almudena, que no es un memorial a las víctimas de la Guerra Civil", ha apuntado Valiente.

El concejal del PP Pedro Corral ha identificado a al menos 335 personas vinculadas a actividades criminales de las más de 300 checas existentes en Madrid dentro del listado de más de 3.000 fusilados en el Cementerio del Este en el trabajo encargado por el Ayuntamiento vía contrato menor.

"Estamos a favor de la memoria de las víctimas del franquismo pero es inapropiado mezclar a víctimas y verdugos", ha explicado, tras plantear que se deberían identificar también "a las más de 8.000 víctimas madrileñas" a manos del bando republicano.

Corral ha declarado que el PSOE debería exigir que se retire del memorial a los chequistas porque no deberían estar en el mismo homenaje que el que fuera alcalde de Vallecas ni tampoco el padre de la presidenta del comisionado, Paca Sauquillo, compartiendo homenaje con quienes le detuvieron y torturaron en la checa de San Antón.

Corral también ha recordado que el antiguo cementerio "no sólo fue una fosa para las víctimas del franquismo" sino que lo fue para "los más de 1.700 asesinados por las checas entre julio y noviembre de 1936". "No estamos de acuerdo en poner en platos distintos de la balanza tanto dolor cuando el dolor es de todos y se trata de recordar lo que nunca más debe ocurrir", ha argumentado.

Mauricio Valiente le ha contestado que ayer todos los concejales, incluido Corral, leyó el nombre de los republicanos deportados a campos de concentración nazis "sin que se pusieran a revisar su historia de vida". "Rendimos homenaje a las víctimas por ser deportadas a campos, por el mero hecho de ser fusilados", ha explicado poniendo el acento en las víctimas y en sus familias.

Mauricio Valiente ha puesto como ejemplo el del 11M, cuando en pocos días se les volverá a rendir homenaje a todas las víctimas. "Será un homenaje a las víctimas porque eran víctimas del terrorismo, nadie se va a poner a analizar lo que pasó y lo que no pasó, como con las víctimas del terrorismo de ETA", ha planteado. "Es inaceptable la comparación", ha contestado Corral.

La portavoz del área de Cs, Sofía Miranda, ha criticado que se cuestione al comisionado si después se encargan por el Gobierno estudios vía contrato menor para "homenajear a ciertos chequistas camuflados entre las víctimas, por si colaba".

"La alcaldesa, Manuela Carmena, fracasa en poner orden a su querido Mauricio Valiente, que puentea al comisionado en un memoria que une a víctimas y verdugos", ha lanzado después de parafrasear a Trapiello diciendo que "al pasado no hay ni que poetizarlo ni politizarlo". El concejal socialista Ramón Silva, por su parte, ha explicado que no apoyarían la propuesta del PP cuando no hay una propuesta del comisionado sobre la mesa.