Madrid homenajea a Miguel Ángel Blanco en el XXIII aniversario de su muerte y pide que "no caiga en el olvido"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las principales autoridades políticas de Madrid han rendido este lunes homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIII aniversario de su muerte con un acto en el que se ha reivindicad que no "caigan en el olvido" las víctimas del terrorismo y con críticas al "blanqueamiento" de Bildu.

Así, se han congregado en los jardines que llevan su nombre en el distrito de Chamartín miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo y políticos. Entre ellos han estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, consejeros del Ejecutivo regional; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; portavoces de la Asamblea de Madrid; el presidente del PP, Pablo Casado, y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar.

Marimar Blanco ha comenzado su intervención entre lágrimas recordando que sus dos padres han fallecido recientemente, por lo que es el primer homenaje al que ha acudido "sin su cercanía"; tras lo que ha mostrado su preocupación porque "los herederos" de ETA que "siguen sin condenar la barbarie" tengan "más poder político que nunca" y condicionen políticas de Estado.

Un hecho que ha vinculado con el "blanqueamiento, negacionismo y amnesia de 50 años de padecimiento terrorista", que ha llevado además a que "no se deja reposar en paz" a las víctimas, que tienen que ver homenajes a sus asesinos mientras se intenta "cerrar en falso" las consecuencias de la banda armada.

"Se normaliza el acuerdo con partidos que no aprueban el mínimo consenso ético de condenar el terrorismo. Es obligación moral y poítica trasladar a los jóvenes la realidad del terrorismo", ha añadido.

ALMEIDA PIDE SALVAGUARDAR LA MEMORIA

Este punto ha sido enfatizado por Almeida, quien considera imprescindible que desde las instituciones se haga "un esfuerzo especial" para mantener esta memoria viva.

"Existe la necesidad de que todos los jóvenes de España y el País Vasco sepan lo que verdaderamente pasó. En el País Vasco no había un conflicto, no había una lucha, no había una equidistancia. Lo que había era unos* que ponían la pistola y otros la nuca", ha lanzado el alcalde de la capital, quien entiende que no se puede partir de un "desconocimiento y una ignorancia" y que no conozcan "el ejemplo de dignidad" de Miguel Ángel Blanco.

En este punto, ha garantizado que van a "preservar y mantener" la memoria tanto de Miguel Ángel Blanco como de "todas las víctimas del terrorismo"; una labor de "memoria" que entiende "fundamental". "La memoria que forma parte de nuestro futuro, porque no seremos mejor como sociedad si blanqueamos el pasado y no condenamos el pasado. Si no conseguimos que los que participaron en esos crímenes no asuman sus culpas" ha concluido.

Por su parte, Ayuso ha lamentado este lunes que, tras las elecciones autonómicas vascas, "aquellos que pegaban tiros en la nuca jamás pensaron que conseguirían tanto", en referencia a Bildu, segunda fuerza más votada, a quienes ha calificado de "enemigos de la vida y la libertad".

"Hubo un día en el que el Estado de Derecho ganó esta partida en España y no podemos permitirnos que los verdugos ganen el segundo tiempo años después", ha lanzado Ayuso, quien entiende que hay que "debilitar y acorralar" a los movimientos que "a través de terror y la revolución" amenazan los gobiernos.

En esta clave, ha censurado que "por dejar de matar" han conseguido "representación parlamentaria, presupuesto, impunidad y homenajes". Así, ha alertado que lo que ha pasado en el País Vasco ha pasado "en cierta forma" en Cataluña y que si no se recupera el consenso en el Estado de Derecho "hará que esa ruptura social llegue cada vez a las mesas de cada vez más comunidades autónomas".

El presidente del PP en la Comunidad de Madrid, Pío García-Escudero, ha pedido aunar esfuerzos para combatir "la intoxicación blanqueadora de los violentos, o de cualquier intento de tergiversar la verdad de lo que realmente ocurrió y jamás debió haber ocurrido".

"Necesitamos combatir los enormes riesgos de la desmemoria, o de cualquier intento de relativizar lo que realmente pasó, porque mucha gente quiere que no se recuerde a Miguel Ángel ni al resto de las víctimas", ha apostillado.

CASADO LAMENTA QUE BILDU TENGA MÁS ESCAÑOS QUE PP, CS, PSOE Y VOCX JUNTOS

En un tono similar, Casado ha lamentado que "más del 70% del arco parlamentario" en el País Vasco esté ocupado por PNV o Bildu, dos partidos que, según ha dicho, "o bien piden beneficios penitenciarios", "pasar página" de lo ocurrido en el pasado con ETA o "no condenan 850 crímenes, muchos de ellos impunes".

Pero el líder del PP ha señalado que hay "algo más dramático" que les debe hacer "reflexionar": "Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el PSE, Podemos, el PP, Cs y Vox", ha enfatizado, en alusión a los 22 escaños logrados por la formación abertzale frente a los 10 de los socialistas, los seis de los 'morados', cinco de la coalición PP+Cs y uno de Vox.

Dicho esto, Casado ha recalcado que "algo estará haciendo mal la sociedad española". "Y desde luego, algo debemos no empezar a hacer los que estamos en el este acto porque si no, sería mejor dedicarse a otra cosa", ha enfatizado.

Tras terminar su intervención el presidente del PP, se ha procedido a hacer una ofrenda floral a la estatua del concejal asesinado por ETA, que ha acompañado la actuación de un coro. Finalmente un minuto de silencio por todas las víctimas y el himno de España han dado por concluido el homenaje.

