Madrid insiste en que no hay "certeza jurídica" en el tema de las bajas y pide a Escrivá respuesta por escrito

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido este jueves en que no hay certeza jurídica que permita la tramitación de baja y alta laboral en el mismo acto en caso de personas con Covid asintomáticas obligadas a guardar siete días de aislamiento.

"A día de hoy no hay certeza jurídica de que se puede realizar en un mismo acto la baja y el alta a los siete días porque excede en tres días" la situación contemplada en el Real Decreto que regula esta situación, ha señalado durante una visita a los trabajos de construcción del nuevo edificio de hospitalización del 12 de Octubre.

En este sentido, ha subrayado que se ha consultado a los servicios jurídicos y a los inspectores de la Comunidad sobre el Real Decreto que regula esta cuestión en el caso de bajas por un tiempo inferior a cinco días. El Gobierno regional ha reclamado esta aclaración tanto al Ministerio de Sanidad como, vía escrita, al de Inclusión y Seguridad Social. "Pedimos que hoy mismo, a poder ser, el ministro nos conteste y que nos diga", ha subrayado.

El concreto el Gobierno regional ha pedido al organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una modificación legislativa para dar "seguridad jurídica" en esta situación ya que, según la normativa actual, esta medida se contempla para casos de uno a cuatro días.

En detalle, se refiere así al contenido del Real Decreto 625/2014, que establece que tanto el parte de baja como el de alta han de ser emitidos tras un reconocimiento del paciente por parte del médico, lo que requiere al menos dos actos médicos, con una excepción, los procesos muy cortos de Incapacidad Temporal, que son aquellos con una duración de entre 1 y 4 días.

Ante la petición formulada desde la Consejería de Sanidad madrileña para facilitar la tramitación del alta y la baja en el mismo acto, el ministro José Luis Escrivá, responsable último de la Seguridad Social, recordó al Gobierno madrileño que la posibilidad de emitir la baja y el alta simultánea en un mismo acto por un facultativo "ya existe, no requiere ningún cambio normativo y se aplica en algunas CCAA referido a la Covid-19". "Es una cuestión que depende de los procedimientos internos de gestión de cada comunidad", subrayó el ministro.

"No nos han aclarado si eso se puede hacer", ha lamentado el consejero, que ha señalado que la aclaración de Escrivá vía mensaje en redes sociales "no es la vía para poder confirmarlo". "Le hemos pedido que nos conteste por escrito si eso es así para poder hacerlo. Pero insistido en que a día de hoy no hay certeza, no hay seguridad jurídica, de que podamos en un mismo tiempo la baja y el alta médica".

En esta línea, ha recordado que en la propia carta enviada al ministro se establecían posibles soluciones como la modificación del Real Decreto o una instrucción 'ad doc' para implantar esta medida, además de plantear la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para que los médicos de las Mutuas Colaboradoras "puedan hacerse cargo de la emisión de la baja y alta de los trabajadores incluidos en su ámbito de protección siempre que no requieran seguimiento clínico por tratarse de casos asintomáticos con un test positivo que les obliga a aislarse durante siete días".

MEDIR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

"Espero que hoy el ministro conteste a nuestra carta y que nos deje por escrito si realmente se puede hacer y, en ese caso, nosotros ya tenemos la fórmula para poder hacerlo pero necesitamos esa confirmación porque las consecuencias jurídicas en caso de no tener soporte legal siempre hay que medirlas", ha explicado.

En total, siete Comunidades Autónomas --Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia-- establecen ya estrategias para agilizar las bajas y altas laborales por Covid-19 con el objetivo de desatascar el colapso de la Atención Primaria.

Y precisamente es ese el objetivo marcado desde la Comunidad de Madrid para plantear esta cuestión, el de desatascar la Atención Primaria, encargada de tramitar dichas bajas, ante la saturación que afecta a los médicos de centros de salud por este trámite, que concentra ya la mitad de su actividad.

"En una situación de pandemia lo que no puede ser un problema es una tramitación más puramente administrativa como esta", ha lamentado el consejero madrileño.

