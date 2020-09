Madrid insiste en que la recomendación de Illa "requiere justificación técnica" y dice que no ha hablado de intervención

Escudero asegura que el ministro "no ha marcado ningún tipo de plazo"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido este lunes tras reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en que la recomendación de extender las restricciones a todas las zonas con incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes "requiere justificación técnica", y ha aclarado que no se ha hablado de una posible intervención.

"No contemplamos que se pueda producir esa situación", ha asegurado Escudero a preguntas de los medios sobre una posible intervención por parte del Gobierno central en rueda de prensa telemática desde la Real Casa de Correos.

Según ha afirmado, "Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa intervención", que, no obstante, "no se ha planteado en ningún momento".

"Esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños", ha agregado, al tiempo que ha expresado que espera que el Gobierno "no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo".

Por otro lado, ha asegurado que el ministro "no ha marcado ningún tipo de plazo", y que han acordado "continuar hablando y profundizando en decisiones que sean técnicas y que sean basadas en datos que permitan tomar la decisión que sea más acertada".

MONITORIZACIÓN DIARIA

Escudero ha defendido las medidas de la Comunidad de Madrid "con el aval" de la "monitorización diaria de los datos" epidemiológicos y asistenciales, y ha rechazado "imposiciones".

Asimismo, ha insistido en que utilizar el criterio de incidencia acumulada durante 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes "requiere justificación técnica".

