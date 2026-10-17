El Madrid de Lorca, Dalí y Buñuel: de la Residencia de Estudiantes al jazz del Palace y los martinis de Chicote

Archivo - Plaza de Salvador Dalí, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Residencia de Estudiantes, las salas del Prado, el Teatro Español o los bares donde descubrieron el jazz y disfrutaron de los cócteles forman parte del Madrid de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel.

La guía 'El Madrid de Dalí, Lorca y Buñuel' hace un recorrido por estos lugares y permite reconstruir los años en los que el poeta, el pintor y el cineasta coincidieron en la capital a principios de la década de 1920 en la Residencia de Estudiantes, uno de los centros de recepción y difusión de las vanguardias europeas.

La ruta tiene su núcleo en la Colina de los Chopos, bautizada así por Juan Ramón Jiménez. Allí se instaló en 1915 la Residencia, inaugurada cinco años antes en la calle Fortuny e inspirada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza.

Además de alojar a jóvenes artistas y escritores, fue un foro de intercambio intelectual por el que pasaron figuras como Albert Einstein, Marie Curie, Marinetti y Le Corbusier. En ese entorno, la formación científica convivía con la creación artística: Buñuel trabajó durante un tiempo en la Sección de Entomología del Museo de Ciencias Naturales, situado en la misma colina.

EL PRADO Y LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

Las visitas al Museo del Prado también formaban parte de la educación de los residentes. Según recoge la guía, el pintor José Moreno Villa dirigía con frecuencia estos recorridos, que acercaban a los estudiantes a las obras de los grandes maestros.

Velázquez fue una referencia para Dalí, mientras que el folleto relaciona las pinturas de El Bosco, como 'El jardín de las delicias' o 'La extracción de la piedra de la locura', con el universo surrealista en el que se mezclan deseo y realidad.

La formación del pintor catalán estuvo también vinculada a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde comenzó a estudiar en 1922. Su etapa terminó con la expulsión en 1926, después de afirmar que ningún profesor estaba en condiciones de examinarlo.

El itinerario enlaza estas referencias con el Museo Reina Sofía, cuya colección incluye obras de Dalí como 'El rostro del gran masturbador' y 'Muchacha en la ventana', además de dibujos de Lorca. La guía incorpora asimismo 'Un perro andaluz', fruto de la colaboración entre Buñuel y Dalí, como una de las conexiones entre sus respectivas disciplinas.

DEL ESCENARIO A LA COCTELERÍA

El Teatro Español une las trayectorias de Lorca y Dalí en momentos diferentes. El poeta estrenó allí 'Yerma' en 1934 y, tres décadas después, el teatro acogió una producción de 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, con decorados del pintor.

Fuera de las aulas y los museos, la música y los bares completan este mapa cultural. Buñuel y Dalí descubrieron el jazz en el Rector's Club, situado en la planta baja del Hotel Palace. El cineasta recordaría en sus memorias que su entusiasmo por esta música le llevó a tocar el banjo y a escuchar discos estadounidenses mientras preparaba bebidas con ron.

Otro de los establecimientos vinculados a Buñuel es Museo Chicote, la coctelería que Perico Chicote inauguró en 1931 en la Gran Vía y que el director consideraba la "Capilla Sixtina de los martinis".

La huella de Dalí alcanza también el espacio público con el monumento que regaló a Madrid en 1986, un Newton sobre un dado con el nombre de Gala situado en la plaza que lleva su nombre.