Madrid recuerda con un minuto de silencio a la mujer asesinada en Vallecas, primer crimen machista del año en Madrid

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la cabeza, ha guardado este lunes un minuto de silencio por la mujer de 83 años asesinada el pasado 17 de enero en la calle Benadalid, en el distrito de Vallecas, convirtiéndose en el primer asesinato machista del año en Madrid.

Dicho minuto de silencio había sido convocado en las puertas de acceso de todas las dependencias municipales "como muestra de repulsa y condena" por este asesinato. Junto al regidor han estado presentes el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte; el portavoz socialista, Pepu Hernández; el presidente del Pleno, Borja Fanjul; la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz; la delegada de Cultura, Andrea Levy; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y los ediles socialistas Ignacio Benito y Enma López.

Ha asistido igualmente la concejala de Voz Aránzazu Cabello. Como el resto de asistentes ha guardado el minuto de silencio pero no se ha situado detrás de la pancarta con el lema 'Basta ya. No a la violencia de género', dado que su formación siempre ha defendido que "la violencia no tiene género". Estaba prevista la asistencia de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pero "no le ha dado tiempo a llegar", han trasladado a Europa Press fuentes de la formación.

Se trata de la primera víctima machista del 2021. La última se localizó en Torrejón de Ardoz el día de Nochevieja, cerrando con tres asesinatos machista el año pasado.

Fue detenido a un varón de 85 años, el presunto homicida, que presentaba múltiples heridas, al parecer autoinfligidas, en el tórax y abdomen, según informó la Policía Nacional.