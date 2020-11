Los madrileños exprimen el último día en Chinchón antes de su cierre perimetral

Sillas de locales de hostelería recogidas en la Plaza Mayor de Chinchón, un día antes de que el municipio sea confinado para frenar la expansión del coronavirus, en Chinchón (España), a 8 de noviembre de 2020. Chinchón, junto a otros siete municipios y do

Sillas de locales de hostelería recogidas en la Plaza Mayor de Chinchón, un día antes de que el municipio sea confinado para frenar la expansión del coronavirus, en Chinchón (España), a 8 de noviembre de 2020. Chinchón, junto a otros siete municipios y do - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chinchón tendrá desde este lunes 9 de noviembre nuevas restricciones decretadas por la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra el cierre perimetral del municipio, por lo que los madrileños han aprovechado el último día para visitar el pueblo.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el concejal de Urbanismo, Patrimonio y Obras, Festejos, Personal y RRHH, Miguel Ángel Montero, ha señalado que este es "un pueblo de los más bonitos de España" y ha incidido en que el hecho de que la autonomía haya estado cerrada durante los dos puentes de noviembre ha servido para que los propios madrileños acudiesen al municipio a "disfrutar de su belleza".

"La semana pasada tuvimos un exceso de turismo. Estamos a favor pero también tenemos que realizar un equilibrio entre turismo y ciudadanos, por la protección de la Covid-19 que está tocándonos la puerta día a día", ha subrayado.

Asimismo, ha informado de que han "reforzado con Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local para información" así como para que "se respete las medidas de seguridad y distanciamiento".

"Vamos a ver qué medidas podemos tomar para que haya un control sobre los ciudadanos, de entradas y salidas de nuestro municipio, y vamos a poner todos de nuestra parte para que entre todos nos unamos y de verdad bajemos la tasa de contagios que tenemos en este municipio", ha aseverado Montero.

Asimismo, ha señalado que el cierre perimetral de Chinchón "va a ser un gran problema para todos, para los hosteleros y para los comerciantes". "Tenemos que poner todos de nuestra parte para que Chinchón vuelva a ser Chinchón como se merece y con un turismo de calidad", ha sentenciado.

En la misma línea se ha pronunciado Julián, el propietario del Bar Flor, quien ha señalado que "no hay comparación" con el fin de semana pasado por el "clima" y porque la "gente está recelosa". Así, ha señalado que partir del lunes habrá "tranquilidad" y tendrán que consumir los propios habitantes del pueblo para "ayudarse mutuamente".

Julián también ha insistido en que el aumento de contagios "no se debe a los turistas", sino que "al ser un pueblo pequeño", con poquitos casos rápido "suben la tasa" de contagios.

Por su parte, una vecina del municipio ha señalado que el fin de semana pasado "fue horrible" porque "había mucha gente".

Mientras, algunos madrileños han aprovechado el ultimo día antes de las nuevas restricciones para visitar el pueblo. "Como no se puede salir de Madrid, pues venimos donde nos dejan. Chichón es un pueblo precioso que tiene muy buena comida y muy buena bebida y hay que verlo", ha trasladado.

"He venido desde Coslada en bici. Creo que a partir de mañana no voy a poder venir, así que me doy prisa porque lo tenía pendiente desde hace unas semanas y ya que es el último día que puedo pasar haciendo deporte, vengo a ver la plaza", ha señalado, por su parte, un ciclista.