Maestras de escuelas infantiles municipales piden que paralice su proceso selectivo para cubrir 46 plazas

GETAFE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Maestras de las escuelas infantiles municipales de Getafe han reclamado al Ayuntamiento que paralice el proceso selectivo para cubrir 46 plazas, tras conocer la intención de posponer las oposiciones para 16 plazas de trabajadoras sociales.

En un comunicado, el colectivo Getafe Interinas ha asegurado que les han informado sobre la intención de continuar con el proceso selectivo de maestras de escuelas infantiles, mientras que se va a "parar" el de trabajadoras sociales, cuyas bases "no se van a mandar al BOE, de momento".

Al respecto, han manifestado que entienden no "esta cerrazón" de continuar estos procesos a la vista del acuerdo de Pleno del pasado 22 de febrero en el que se acordó, con el único voto en contra del PSOE, paralizarlos hasta el 30 de junio a la espera de los cambios legislativos en esta materia que se van a producir.

"Y más teniendo en cuenta que están a tiempo de paralizar la Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta que estén las listas definitivas de admitidos y excluidos, información que hicimos llegar tanto a partidos políticos, sindicatos y al propio PSOE", han destacado.

En su opinión, "no es cierto que el Ayuntamiento de Getafe no pueda paralizar la OPE por haberse anunciado en el BOE, y además de los procedimientos de revisión de oficio con que cuenta toda Administración, cabe una suspensión de hecho, por la vía de no dictar los actos de trámite subsiguientes, como serían las listas de admitidos y excluidos".

Por ello, han pedido explicaciones al Ayuntamiento, ya que no pueden aceptar "el agravio comparativo por la decisión tomada nuevamente por el PSOE contra las maestras de escuelas infantiles municipales de Getafe".

"Damos la enhorabuena a las trabajadoras sociales que sí han conseguido paralizar su proceso, con el agravio comparativo que esto supone para nosotras y que nos ha dejado profundamente asombradas e indignadas, recordando que no es cierto que una vez publicadas las bases en el BOE ya no se puedan parar, por lo que todavía tenemos tiempo, pero falta voluntad política y pedimos una vez más que se paralice también nuestra OPE", han concluido.