Maestre acusa a Almeida de "criminalizar" al sur de Madrid: "Viven más personas, en pisos más pequeños y sin teletrajo"

La portavoz de Más Madrid censura que el Ayuntamiento no haya reducido las ratios de escuelas infantiles municipales

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha acusado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, de "criminalizar" a los habitantes de los distritos del sur por tener más incidencia del Covid, cuando viven más personas, en pisos más pequeños y sin teletrabajo".

"Es gente que se mueve de un punto a otro de la ciudad; porque no pueden trabajar por ordenador, se limpia y se barre con las manos. Luego cuando van a los centros de salud se encuentran con colas. No se trata de una irresponsabilidad individual", ha cargado Maestre en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Asimismo, ha tachado de "cosmético" el adelanto del cierre de las piscinas quince días --a partir de mañana-- cuando la semana que viene "el 90 por ciento de los madrileños estará reincorporado a su estudio y trabajo", mientras que, en el caso del cierre nocturno de parques y jardines, ha cuestionado la utilidad de "prohibir actividades prohibidas", en referencia al botellón, y lo considera "ponerse una medalla".

Frente ha ello, ha censurado que no haya aportado efectivos al sistema de rastreadores o no haya atajado las ratios de las escuelas infantiles municipales, donde se mantienen "dieciséis menores y dos profesoras" cuando "los adultos no se pueden reunir más de diez personas". "Los números solo cuadran si nos olvidamos de las redomendaciones sanitarias", ha deslizado la portavoz de Más Madrid, quien también ha cargado contra la Consejería de Educación de la Comunidad, ya que "no se sabe nada de la vuelta al cole".

ES "COMPLICADO" REFORZAR LA EDUCACIÓN "A UNA SEMANA DE EMPEZAR"

"Nos explicaron algo cercano a la vuelta al cole una semana antes pero sin bajar a lo concreto. Se vuelve pero no sabemos cómo (...) Los centros educativos no tienen ni idea de cómo va a ser", ha asegurado Maestre. Considera, además, que no debería ser que "la normalidad se imponga a la antigua usanza" y no se armonice con la situación actual, especialmente cuando "llevamos hablando de esto desde mayo" y es "complicado" tomar las medidas de refuerzo de profesorado "una semana antes de empezar".

Además, esta falta de planificación entiende que vendrá aparejado con unas altas cifras de excedencias y reducciones de jornada que, a su vez, llegarán "con marca de género". "En abril se asumió la posibilidad trabajar con los niños encima cuando estábamos en 'shock' con la ficción; de que se puede teletrabajar con un niño de seis meses llorando y un niño de cinco pintando la pared con un rotulador", ha señalado Maestre.

UN OTOÑO "TRISTE Y DURO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y VITALES"

Maestre augura un otoño "más duro", ya que se lleva "cinco meses y quedan más" de pandemia; algo que ha hecho mella en los ahorros e igual "en septiembre no queda nada"; por lo que "el panorama se presenta triste y duro en términos económicos y vitales".

Ante esto, ha criticado que las administraciones se estén "pasando la patata caliente" a la hora de tomar las decisiones más complicada y "ensarzándose en titulares". "Yo esperaba más del alcalde de la ciudad que ahora mismo es el centro de la pandemia de Europa otra vez", ha lanzado.

"Tengo la sensación de que no se han tomado las medidas suficientes para prevenir y controlar la situación. Había que reforzar el rastro y el servicio de atención primaria, que no se ha hecho ni en la ciudad ni en la Comunidad", ha apuntado Maestre, quien ha recordado que para evitar "confinamientos masivos como en marzo y abril" hay que tener la capacidad de hacer "confinamientos selectivos" que se pueden plantear con labores de rastreo.

Asimismo, ha lamentado que se esté "en la misma situación" que al inicio de la pandemia cuando estamos "a nada de la vuelta al cole". "Entiendo que en marzo no se podía atajar porque era un virus nuevo... pero, ¿en agosto?", ha planteado la portavoz de Más Madrid.

Entiende inadmisible que el Gobierno central cite a las CCAA para tratar la vuelta al cole en agosto, que la Comunidad presente su plan a una semana y que Almeida ofrezca ahora los espacios para educación cuando "este toro lo veíamos venir de lejos".

También ha rechazado que la culpa sea del comportamiento de los españoles o de la cultura "mediterránea" sino que entiende que ha habido una falta de "medidas sanitarias, de control y de seguimiento". "Hoy estamos hablando de contagios y fallecidos; en dos semanas de ERTES y de caídas de negocios. Dos dimensiones de las que no nos hemos repuesto y la campaña de verano no ha compensado los meses perdidos", ha añadido.

Por último, ha tachado de "incomprensible" que Almeida haya "entrado en un conflicto" con los comerciantes del Rastro, que se manifestaron el domingo por novena semana consecutiva. "Es un enorme error y tiene que centrarse con los comerciantes. Los centros comerciales están llenos los fines de semana pero al Rastro se le ponen problemas", ha zanjado.