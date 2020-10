Más Madrid acusa a Ayuso y Almeida de haber perdido el tiempo con "batalla política, mediática y judicial" contra Sánchez

"Cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad directa, lo que hacen para que no se note es desviar la atención", ha lanzado

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de haber perdido el tiempo con "batalla política, mediática y judicial" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En Madrid y en la Comunidad llevamos varias semanas, vamos a por los dos meses, en las que los dos principales gobernantes se han dedicado a llevar a los tribunales al gobierno de España. Semana tras semana han entablado una batalla política, mediática y judicial que nos ha hecho perder mucho tiempo a los madrileños y que no nos ha dado nada positivo", ha contestado desde Vallecas, donde ha presentado la batería de propuestas de actividades al aire libre 'Madrid en la calle' para combatir el virus.

Allí ha contestado al tuit de Almeida, que ayer escribió sobre el estado de alarma que los ciudadanos "no merecen este desconcierto" después de que hace diez días el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aventurase una estabilización de los contagios.

"Almeida es el alcalde que desde un tiempo es poco alcalde y más bien es portavoz", ha insistido Maestre, después de destacar que "casi un 90 por ciento" de sus intervenciones en redes sociales "están centradas en la crítica constante al Gobierno de España y a las fuerzas políticas".

La edil ha sostenido que eso "le aleja mucho del rol que tendría que tener un alcalde, que debería centrarse en su ciudad y defenderla". "Creo que el desconcierto es grande para todos y él es el primero que no está cumpliendo con su labor", ha subrayado.

HUIR "DE LO DIFÍCIL"

Sobre el Gobierno autonómico, Rita Maestre ha indicado que las medidas de restricción de la movilidad "son las más fáciles de tomar" porque la Comunidad "ha huido realmente de lo difícil, que es donde tiene la responsabilidad directa", esto es, "en el personal sanitario, en la Atención Primaria, en los rastreadores y en las pruebas".

"Cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad directa, lo que hacen para que no se note es desviar la atención y centrarse en aquellas cosas en las que tienen que estar involucrados los ciudadanos. Todo el debate de las restricciones a la movilidad delega parte de la responsabilidad de control de la pandemia en la ciudadanía y no podemos permitir que el debate sea sólo sobre lo que hacen o no los ciudadanos porque los gobiernos tienen responsabilidades y en Madrid esas responsabilidades no se están cumpliendo", ha argumentado.

ISABEL ZENDAL

También se ha referido a la dotación de recursos humanos en el hospital de pandemias Isabel Zendal después de que ayer la presidenta Ayuso no aclarara en una entrevista en 'Telemadrid' si iba a contratar personal nuevo o detraerlo de equipamientos en marcha llegando a espetar que esa es una cuestión que no le compete por el grado de detalle.

"Espero hoy por parte de la Comunidad sobre cuántos profesionales sanitarios van a trabajar en el nuevo hospital que digan si van a salir de hospitales que ya están en marcha o si van a ser contratados. Es inaceptable que una presidenta se niegue a responder sobre si va a desmantelar el sistema sanitario en Madrid, ya especialmente maltrecho, o si va a contratar a personal nuevo", ha exigido Maestre.