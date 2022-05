Maestre aplaude una "victoria legal y democrática" frente a las "artimañas" de Almeida

Le aconseja que no recurra la sentencia "por respeto a los madrileños"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha aplaudido una "victoria legal y democrática" --la anulación del Grupo Mixto, la condena a disolverlo y el paso de los tres ediles a no adscritos-- frente a las "artimañas" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "para conseguir sacar leyes de un gobierno débil que hace aguas".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid ha admitido el recurso de Más Madrid al considerar que se presentaron a las elecciones municipales como partido político, no como plataforma, como argumentaban en Recupera Madrid, y que por tanto los ediles que abandonaron la formación debían ser no adscritos, no constituir el Grupo Mixto.

"Lo dijimos desde el principio, no ha habido duda nunca: Almeida formó este grupo ilegal sabiendo que era una ilegalidad. Lo hizo para que sirviera a sus intereses y para usarlo como comodín. Gracias a esta jugada ha aprobado una ordenanza de Movilidad que acababa con Madrid Central, ha aprobado unos presupuestos malos para nuestra ciudad y una ordenanza de terrazas incompatible con el descanso vecinal", ha señalado Maestre en un comunicado.

Para Maestre, Almeida "ha demostrado que no está a la altura de esta ciudad". "Es una victoria importante para todos porque no se puede retorcer la ley y la voluntad democrática por intereses propios, para conseguir sacar leyes de un gobierno débil que hace aguas y que tiene que utilizar estas artimañas. Estas cosas pasan factura y Almeida ya lo está notando porque su desgaste es evidente", ha manifestado la edil.

La líder de la oposición ha exigido a Almeida "que deje de utilizar las instituciones y recursos públicos para sus intereses personales y partidistas". También le pide "que no recurra una sentencia que no va a ganar de ninguna manera, que ya se ha puesto suficientemente en evidencia". "Que no recurra por respeto a los madrileños", ha concluido.