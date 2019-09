Maestre asegura que en Más Madrid "no" hay miedo a fuga de ediles a la candidatura al Congreso

Publicado 24/09/2019 12:08:01 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que en el grupo municipal "no" hay miedo a la fuga de ediles a la candidatura al Congreso de los Diputados después de que 'El Mundo' haya deslizado hoy que la concejala Inés Sabanés podría acompañar a Íñigo Errejón en la candidatura.

"No, no tenemos ese temor de ninguna manera", ha contestado la edil, que ayer se descartó de las quinielas que la situaban en el Congreso. Preguntada en los pasillos del Pleno de Cibeles sobre si ni le apetece saltar a la política nacional, Maestre ha replicado que esas palabras en todo caso corresponden a una conversación privada porque no ha dicho nada en ese sentido en público.

"Me gusta Madrid y seguir trabajando en Madrid", ha declarado la edil. Tampoco ha aportado más información sobre otras cuestiones de la candidatura. "Cuando las tengamos lo iremos contando", ha asegurado la concejala, un día antes de que se celebre una nueva asamblea de Más Madrid.