Maestre asegura que "no hay ni propuesta ni mano tendida" por el Gobierno municipal para negociar el presupuesto

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado este miércoles que "no hay ni propuesta ni mano tendida" por parte del Gobierno municipal para negociar el presupuesto de 2021.

"No hay ninguna negociación, ni propuesta, ni mano tendida, ni ninguna apertura por parte del equipo de Gobierno para esa negociación", ha aseverado la edil tras participar en la plantación del primer árbol del Bosque Metropolitano.

Maestre ha destacado que conocen la evolución de la negociación presupuestaria por lo que leen en prensa dado que están convencidos de que "el pacto con la extrema derecha, que es el pacto que llevó a José Luis Martínez-Almeida a ser alcalde, está firmado".

"Será con ellos, más allá de algún titular arriba y abajo la última semana de diciembre, con quien aprobarán los presupuestos", ha apuntado Villacís en referencia a Vox.

Almeida, por su parte, ha trasladado a Vox este miércoles que "no pueden impedir" que el Gobierno municipal hable y debata con la izquierda. El también portavoz nacional del PP ha señalado que es con Vox con quien "hay más afinidad", pues con ellos suscribieron el "acuerdo de investidura". "Igual que Vox no pidió que en los Acuerdos no formara parte la izquierda, ahora no puede impedir que se hable con la izquierda", ha lanzado.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confesado que le gustaría dar el ejemplo de los Acuerdos de la Villa en el presupuesto y ha insistido en que el Gobierno se abre con la oposición a una negociación "sincera y honesta".

"Nos gustaría dar el ejemplo que pudimos dar con los Acuerdos de la Villa, me gustaría que pudiéramos aspirar a enseñar a los madrileños que hemos conseguido negociar de nuevo entre todos un presupuesto y que los Acuerdos se extiendan", ha asegurado tras la plantación del primer árbol del Bosque Metropolitano.