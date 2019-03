Maestre cree que las voces reaccionarias al 8M ocupan "demasiado tiempo en el espacio público y en el mediático"

Publicado 07/03/2019 20:09:15 CET

Ha definido el feminismo como "el movimiento político del siglo XXI"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, cree que las voces reaccionarias que han ido apareciendo tras el histórico 8M del año pasado ocupan "demasiado tiempo en el espacio público y en el mediático".

Maestre ha señalado en el acto institucional por el 8M --adelantado un día de cara a la huelga feminista y donde se ha premiado a la historiadora Gloria Nielfa y a la periodista Sandra Sabatés-- que todas las acciones llevan a reacciones en contra, que es lo que pasó a raíz del 8M de 2018, que consiguió poner al feminismo en el centro de las agendas. La reacción ha surgido en forma de "cuestionar desde algunos lugares lo que parecía sentido común", voces que ocupan "demasiado tiempo en el espacio público y en el mediático".

La edil, que ha definido el feminismo como "el movimiento político del siglo XXI", ha remarcado que reúne el consenso de la sociedad mayoritaria y que no aceptará ni un paso atrás. Se demostrará mañana en la manifestación, con centenares de miles de personas que "irán con indignación, denuncia y crítica" porque "se mata por ser mujer, se viola por ser mujer y se cobra menos por ser mujer".

También se ha referido a la cartelería institucional, con emoticonos con los que se manifiesta que no será la fuerza sino el feminismo el que hará avanzar a la sociedad, como tampoco será la suerte o no servirá esperar.

Rita Maestre ha defendido que el feminismo es "un movimiento de liberación" que incumbe a mujeres y hombres y que mañana no es un día para que ellos pronuncien "frases grandilocuentes ni de tuitear sino de asumir la corresponsabilidad en el día, practicarla y no sólo no ser agresores sino no ser cómplices de las agresiones".

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha optado por un recorrido por la historia y por las acciones de mujeres que llevaron a conseguir los avances en la sociedad actual, con luchas como las de la huelga de camiseras de Nueva York, las cigarreras madrileñas o las sufragistas.