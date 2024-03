Maestre critica el "bla bla bla" de Almeida para negarse a investigar la contratación con "golfos apandadores"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado el "bla bla bla" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para rechazar la comisión de investigación que propondrá el principal grupo de la oposición en el Pleno para analizar la contratación municipal de material sanitario durante la pandemia y a la que llegaron unos "chorizos" y "golfos apandadores".

Almeida contestaba ayer a la petición de comisión de investigación instado a Maestre a que llame a la titular de Sanidad, Mónica García, para que se ponga en contacto con el exministro Salvador Illa y así pedirle una auditoría completa de los contratos sanitarios que se llevaron a cabo en pandemia.

"Vamos, que no (a la comisión de investigación). He visto las declaraciones y son bla, bla, bla, que no vamos a investigar lo que pasó en Madrid cuando hay mucho que investigar sobre lo que ocurrió en Madrid y en toda España", ha replicado Maestre antes de presentar un informe sobre el estado de la vivienda en la capital.

Maestre también ha afirmado que en Más Madrid han sido "bastante coherentes apoyando todas las investigaciones que tengan que ver con lo que sucedió cuando por razones de urgencia hubo que levantar los controles administrativos habituales y algunos chorizos decidieron meter el cazo en el dinero público, cuando las cosas eran más complicadas para la mayoría".

"Yo quiero investigar eso en cualquier rincón de España donde haya podido provocar una pérdida de patrimonio público, lo que incluye Madrid, donde hay que recordar que dos golfos apandadores que venían de la mano del primo de Almeida, a los que el alcalde llamaba para agradecer su intermediación, se llevaron 6 millones de euros de dinero público", ha sostenido.

En la capital, por lo tanto, no se está "libre de sospecha". "El caso de las mascarillas está aún instruyéndose y queda mucho por salir, así que vamos a pelear para que se investigue, para que el PP no pueda sacar del foco lo que pasó aquí y para que Almeida se retrate sobre si quiere saber qué es lo que pasó con el dinero en su Ayuntamiento o si lo que prefiere es seguir tapando los escándalos del PP".