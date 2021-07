Defiende que se puede poner la bandera LGTBI en Cibeles como en Alcorcón, no izada sino horizontalmente

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido en que la bandera LGTBI puede ponerse en el Palacio de Cibeles tal y como ocurre en otros ayuntamientos, como en el cercano Alcorcón, donde no ha sido izada sino horizontalmente.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Maestre ha sido preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo, la razón que dan desde el Gobierno de la capital para no lucir la bandera arcoíris en Cibeles. La portavoz de Más Madrid ha recordado que en Alcorcón, por ejemplo, se ha optado por desplegarla horizontalmente en el balcón del Ayuntamiento y no izarla porque no es una bandera oficial sino un símbolo.

Rita Maestre ha insistido en que si la bandera arcoíris no está en Cibeles es porque el Gobierno municipal "no lo hace por una razón ideológica". "Es una declaración de intenciones", ha resumido al hablar de la bandera LGTBI, que es "símbolo de identidad de Madrid".