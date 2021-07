Maestre remarca que "la ordenanza de Almeida elimina Madrid Central" y permitiría "la entrada de 50.000 coches más"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha remarcado que la modificación de "la ordenanza de Movilidad de (José Luis Martínez) Almeida elimina Madrid Central" y permitiría "la entrada de 50.000 coches más diarios a la ciudad".

"La propuesta de ordenanza de Almeida, para la que aún no tiene los votos, elimina Madrid Central, muy a pesar de lo que diga el alcalde, y supone la entrada no de 15.000, como vende el gobierno, sino de 50.000 coches diarios más en la ciudad de Madrid", ha remarcado la concejala.

Lo ha hecho después de que el alcalde aseverase que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, "la mejor posible adaptada a la realidad pospandemia", se aprobará este mes de agosto en Junta y Pleno extraordinarios. El primer edil no descartaría los apoyos de ningún grupo político para que la norma salga adelante.

"Cuando el mundo avanza hacia la reducción de la contaminación y del tráfico privado, Almeida llama ordenanza de movilidad a introducir 50.000 coches diarios más en nuestra ciudad", ha reprochado Maestre.

La edil ha insistido en que "no sólo elimina Madrid Central sino que no tiene ninguna propuesta valiente para los problemas de la ciudad, ningún incentivo real de la movilidad sostenible". "Es una ordenanza del siglo pasado, no es lo que necesita Madrid porque no va a afrontar ninguno de los grandes retos que tenemos como ciudad", ha concluido la portavoz.

