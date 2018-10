Maestre subraya que el Gobierno "por supuesto que va a facilitar todos los documentos" pedidos en la comisión de Bicimad

Publicado 19/02/2018 16:10:45 CET

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha subrayado que el Ejecutivo "por supuesto que va a facilitar todos los documentos" solicitados en la comisión de investigación que determinará si se produjo alguna irregularidad en la cesión del contrato de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Los grupos de la oposición quieren acceder a un determinado número de expedientes. Nosotros como gobierno por supuesto que los vamos a facilitar todos. También han pedido que el plazo de la comisión no empiece a correr hasta que tengan esa documentación y nos parece muy razonable. Hemos aceptado para que la comisión se desarrolle con mucha normalidad y que todo el mundo tenga la documentación necesaria", ha indicado Maestre tras la sesión constitutiva.

La primera sesión de la comisión será el 6 de marzo aunque todavía no ha sido convocada de manera oficial. Según el acuerdo de Pleno, la comisión debería haberse constituido antes del 15 de febrero --no pudo ser porque un grupo no había nombrado a sus representantes, ha explicado Maestre-- y tendrá una duración de tres meses.

"No tenemos constancia alguna de que a la comisión se le haya pedido nada porque no estaba constituida. Las peticiones de información han podido ser al área pero no a la comisión", ha explicado la edil, que se ha comprometido a entregar toda la documentación antes del 6 de marzo. "El plazo empieza a correr cuando tengamos toda la documentación, con mucha tranquilidad", ha apuntado.