La Mancomunidad plantea a Medio Ambiente trasladar basura a otros municipios para solucionar el problema del vertedero

Publicado 30/07/2018 17:28:53 CET

Comunidad y municipios acercan posturas y esperan en septiembre tener una solución

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este esperan tener para septiembre una solución "técnica" para los residuos de esta zona entre la fecha del cierre del vertedero de Alcalá de Henares y la apertura de la nueva planta de tratamiento de Loeches, que podría pasar por trasladar los residuos a otros vertederos de la zona.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, y el presidente de la Mancomunidad del Este y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, se han reunido este lunes para acercar posturas tras los últimos desencuentros a raíz del problema del vertedero de Alcalá, que en breve se quedará sin espacio.

Por el momento, ambos han coincido en que después de verano existirá una "solución técnica" temporal para la basura y han expresado que se está "explorando" como solución llevarla a los vertederos de otros municipios.

El presidente de la Mancomunidad ha planteado que hay que "explorar las posibilidades de otros vertederos donde puedan ubicarse esos posibles residuos durante estos meses". "Hay que consultar, podrían ir a otros vertederos en un pacto de solidaridad, igual en otros años lo necesitan otras mancomunidades", ha añadido. Del mismo modo, ha declarado que se debe ser "prudente en las opciones".

En este sentido el consejero ha apuntado que en el caso de que se plantee esta alternativa de traslado supone unos costes que "habrá que estudiar con los contratos de traslado". "Cuanto más cerca, menores costes", ha expresado.

Esta es una de las opciones planteadas pero debe ser la Mancomunidad la que ofrezca soluciones que se analizarán por parte de la Comunidad. Del mismo modo, el consejero ha afirmado que se les ha solicitado que planteen alternativas temporales.

Así, ha apuntado Izquierdo que es necesaria "una solución técnica que resuelva el problema que lleva pendiente muchos años y que de no resolverlo ahora se producirá una situación muy difícil porque el vertedero va a estar lleno".

Del mismo modo, el consejero no ha descartado aumentar el vertedero de Alcalá, "una de las opciones". "Hasta que no tengamos la solución definitiva, no descartamos ninguna opción, pero tienen que ser la Mancomunidad la que decida", ha insistido.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, que ha definido este encuentro como "una reunión de trabajo a la que van a seguir" otras tantas, ha afirmado que "a juicio de la Mancomunidad no deben ser Alcalá ni Nueva Rendija donde se plateen esas soluciones".

La nueva planta de Loeches se encaja en el marco de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, que, según el consejero, será "una planta muy avanzada, muy segura y probablemente la mejor de España".