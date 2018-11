Mancomunidad de Residuos del Noroeste rechaza iniciar los trámites para ampliar el vertedero de Colmenar Viejo

Publicado 11/11/2018 11:54:54 CET

ALCOBENDAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste, que engloba a casi 80 municipios del norte de la Comunidad de Madrid para la gestión de los residuos urbanos, rechazó el pasado viernes uno de los puntos del orden del día de la convocatoria, que trataba la aprobación del inicio del expediente para la ampliación de la capacidad del vertedero situado en el término municipal de Colmenar Viejo.

Un grupo de representantes de varios municipios votó en contra del inicio del trámite administrativo necesario para recabar las pertinentes autorizaciones de los diferentes organismos que deben concederlas, según han trasladado a Europa Press este domingo fuentes de la Mancomunidad.

"El trámite completo no será completado en menos de un año aproximadamente, y hasta entonces la mancomunidad no podrá realizar ninguna gestión de ampliación del vertedero. Pero la cuestión es que si no se dan los pasos necesarios para recabar la autorización de la Comunidad de Madrid en ese sentido, la capacidad actual del vertedero irá mermando, hasta no admitir ningún vertido de ningún municipio, sin que exista plan alternativo", han advertido esas fuentes. A este respecto, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, también presidente de la Mancomunidad, adelantó a Europa Press hace unas semanas que el vertedero actual de Colmenar estaba a un año de colmatarse.

Según la Mancomunidad, la actitud de los municipios que votaron en contra "no tiene justificación alguna, ya la autorización que se solicitaba no supone en modo alguno un compromiso irrevocable de ampliación del vertedero de Colmenar Viejo, ya que hasta dentro de al menos un año ni tan siquiera podrían solicitarse ofertas para la obra necesaria". "Es sencillamente asumir la responsabilidad que la Mancomunidad tiene de ocuparse del tratamiento de los residuos de los municipios que la componen", han añadido.

En la misma asamblea se dio cuenta de la adjudicación a una empresa técnica de un proyecto para la búsqueda de alternativas a la actual situación del vertedero en Colmenar Viejo, de manera que si esta empresa presentara una alternativa aceptable, podría no ser necesaria la ampliación referida, pero en caso contrario la situación sería crítica.

También se aprobó el presupuesto para el año 2019, que incluye partidas para la realización de cuántos estudios sean precisos para seleccionar la tecnología y estrategia más adecuada para el tratamiento de los residuos, para minimizar lo posible el porcentaje de ellos que no pueda ser reciclado, y conseguir que los restos que terminen en vertedero sean inertes, y por lo tanto se eviten los problemas de olores que ocasiones se han producido.

En cuanto a los municipios que votaron en contra y los porcentajes finales de la votación, la Mancomunidad no quiere facilitar ningún dato hasta que no esté el Acta de la Asamblea redactada. Sin embargo, el PSOE de Tres Cantos, en su cuenta de Twitter, daba a conocer que habían rechazado la ampliación del vertedero Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones, Soto Del Real, Navacerrada, El Boalo, Manzanares, Miraflores, Cercedilla o El Molar, entre otros.

También Ganemos Sanse revelaba el nombre de los municipios que se habían opuesto a iniciar los trámites para ampliar el vertedero. Su concejala Ángeles Barba, edil de Medio Ambiente en el Consistorio, ha apuntado que "el cuidado del medio ambiente, con una política de gestión de Residuos comprometida y acorde a la legislación es clave en el día a día del Gobierno de Sanse".