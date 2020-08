El Marañón lidera un estudio que revela la "eficacia" de una terapia oral para tratar trombos en pacientes con cáncer

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gregorio Marañón, por medio de su servicio de Oncología Médica, lidera en España un estudio que ha demostrado por "primera vez" la eficacia de una terapia oral, el anticoagulante apixabán, para el tratamiento de trombos en pacientes con cáncer.

Con ello se avanza en un nuevo tratamiento y un cambio en la práctica clínica que reporta más ventajas al paciente, al poder sustituir a las heparinas, que implican una inyección subcutánea durante largos periodos de tiempo.

Dicho estudio, denominado 'Caravaggio', ha sido publicado en la revista The New England Journal of Medicine y supone "un cambio en la práctica clínica del manejo de paciente con cáncer", según han indicado desde el centro hospitalario.

La enfermedad tromboembólica venosa venosa, embolia de pulmón y trombosis venosa profunda es una "complicación frecuente" en los pacientes con cáncer que se asocia a "mayor mortalidad, morbilidad y empeoramiento de la calidad de vida".

Para evitar esas complicaciones, el tratamiento de elección desde hace más de 15 años son las heparinas de bajo peso molecular. Se trata de fármacos parenterales que requieren una inyección subcutánea una o dos veces al día durante largos períodos de tiempo, que pueden superar los seis meses.

El Gregorio Marañón explica que el tener que pincharse "es la principal queja de los pacientes" y "es lo que limita su uso ya que el enfermo se cansa y además, es frecuente, que ese pinchazo en el abdomen genere frecuentes hematomas".

Aunque los anticoagulantes orales directos han demostrado su eficacia en los pacientes sin cáncer, los primeros estudios han demostrado un incremento del riesgo de sangrado específicamente en el tracto digestivo.

Por tanto, el estudio 'Caravaggio' es un fase III aleatorizado, abierto, multinacional en el que han participado once países, nueve de ellos europeos, Italia, España, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal y Polonia, junto a Estados Unidos e Israel.

En España, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón ha coordinado el estudio, y el médico de dicha unidad Andrés Muñoz pertenece al Comité Directivo del mismo.

El "esfuerzo" conjunto ha conseguido sumar al proyecto 119 centros, en los que se ha comparado el tratamiento clásico con heparinas de bajo peso molecular frente a apixabán, un anticoagulante oral de acción directa.

Este estudio ha demostrado que apixabán es similar en cuanto a eficacia a las heparinas de bajo peso molecular, y a diferencia de los otros anticoagulantes orales de acción directa "no incrementa el riesgo de sangrado".

Estos resultados suponen un "cambio en la práctica clínica" y abren la indicación al tratamiento de la prevención de la trombosis con un anticoagulante oral, ya que apixabán es "igual de eficaz y seguro" que las heparinas con la ventaja de la administración vía oral, lo que al paciente le resulta "mucho más cómodo y menos invasivo y evita los hematomas en el abdomen".

Por tanto, el estudio sostiene que es "claramente un nuevo tratamiento y una alternativa para los pacientes con cáncer que no tenían previamente".

Además, una ventaja "añadida" es el precio de apixabán, "significativamente menor" al precio de cualquiera de las heparinas de bajo peso molecular del mercado.

El estudio Caravaggio es el "más grande" realizado en el campo de la enfermedad tromboembólica de los pacientes con cáncer hasta el momento. Además, es un estudio a iniciativa del investigador, no es un estudio de una compañía farmacéutica. Los miembros del Comité Directo han diseñado el estudio, analizado y escrito el artículo de forma independiente sin interferencia de ningún organismo o compañía.