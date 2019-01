Marisa Paredes llama a las mujeres a "no dar un paso atrás" y lanza un dardo a Vox: "¡No a la reconquista!"

Publicado 17/01/2019 15:44:07 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marisa Paredes ha asegurado este jueves que las mujeres atraviesan un momento especial y llama al colectivo a "no dar un paso atrás" en la defensa de sus derechos para espetar, en una referencia directa a Vox, que hay que decir "no a la reconquista".

Así lo ha indicado la actriz tras recibir el premio 'Puente de Toledo' en el marco de la 37º Semana de Cine de Carabanchel, y donde también ha tenido palabras de elogio a la alcaldesa de Madrid, de la que ha dicho que es una mujer "valiente".

Paredes ha asegurado que el momento presente es relevante para las mujeres, a las que ha apelado a que "no den un paso atrás". "No podrán con nosotros. ¿A qué viene eso de la reconquista? No a la reconquista", ha apostillado en clara referencia a una expresión utilizada por Vox durante la campaña en las últimas elecciones andaluzas.

La veterana interprete se ha mostrado emocionada tras recibir el galardón "hermoso", agradeciendo esta distinción al movimiento asociativo del distrito de Carabanchel y a la alcaldesa de Madrid, de quien ha dicho que es una mujer "valiente" y "perseverante". "Yo quiero ser como ella", ha ahondado durante su intervención.

Paredes ha loado la trayectoria de este festival y sus organizadores, pues se trata de gentes que decidieron "acercar el cine al barrio" demostrando con ello su "inteligencia, sensibilidad, cultura y su alma solidaria". También ha dicho que se siente "orgullosa" de Carabanchel, donde vivían sus hermanos y que "lleva dentro".

Por su parte, Carmena también ha tenido palabras cálidas para Paredes y ha comentado que tenía un amigo que estaba "enamorado de ella", algo que a su juicio es "normal" porque se trata de una actriz "extraordinaria".

La alcaldesa también ha definido a la actriz mediante tres cualidades al decir que es "guapa, inteligente y elegante". "Chapó Marisa, sigue así con tu triple cualidad, sigue guapa, inteligente y elegante porque seguirá habiendo gente que se enamore de ti".