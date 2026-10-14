Maroto acusa a Almeida de "arrastrar los pies" en Campamento y Carabante al PSOE de "no haber puesto ni un ladrillo"

Archivo - Obras de demolición de varios edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en los antiguos cuarteles de Campamento, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "arrastrar los pies" en la operación Campamento, por ejemplo, "al haber estado retrasando la aprobación de la puesta en marcha de la Junta de Compensación" hasta el mes de septiembre, mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reprochado al Gobierno socialista el "no haber puesto ni un ladrillo" a día de hoy.

Desde la Puerta del Sol, Maroto ha pedido a Almeida "que no mienta, como ya mintió cuando puso en duda las obras de demolición de ese entorno, y que asuma su responsabilidad porque este Ayuntamiento ha arrastrado los pies" en Campamento. Incluso ha acusado al PP de tratar de "evitar que los proyectos de urbanización, que van a ser una realidad con Pedro Sánchez, se pusieran en marcha".

"FEIJÓO VA A VENDER EL SUELO DEL BARRIO DE CAMPAMENTO"

"Parece que le molesta que Pedro Sánchez haya desbloqueado este proyecto y le molestará, sin duda, que Pedro Sánchez desarrolle el nuevo barrio y que haga esas 10.400 viviendas protegidas que están previstas", se ha dirigido Maroto a Almeida.

La socialista ha arremetido contra las recetas del PP y de Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. "Lo que va a hacer, y que lo sepan los madrileños y madrileñas, es vender el suelo del barrio de Campamento, como está haciendo Almeida con el suelo público, que está vendiendo a sus amigos, los fondos buitre, para favorecer la especulación", ha declarado.

También ha vaticinado que Feijóo, de llegar a la Moncloa, "derogará el escudo social que hoy está permitiendo vivir con tranquilidad a muchos madrileños y madrileñas que no van a ser desahuciados, escudo social que está permitiendo ponerle tope a los alquileres".

"Así que el 29 de noviembre los madrileños y madrileñas tendrán que decidir si la vivienda es un derecho, como defendemos los socialistas, o es un negocio, como defiende el PP", ha instado.

"NO SE HA PUESTO UN LADRILLO"

Carabante, por su parte, ha subrayado desde la A-5 que "la única mentira acreditada en relación a la operación Campamento es la de Pedro Sánchez, que el 12 de enero dijo 'mañana comienzan las obras' pero no se ha puesto un ladrillo".

"El 12 de enero de este año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros que lo acompañaban, también estaba Reyes Maroto y el delegado, Francisco Martín, mintieron porque dijeron que el 13 de enero comenzaban las obras", ha insistido Carabante.

El titular municipal de Urbanismo ha remarcado que el Ayuntamiento de Madrid "ha puesto todos los recursos humanos para que se pudieran acelerar todos los instrumentos de planeamiento urbanístico". "Así lo hemos hecho t hoy pueden comenzar las obras en la operación Campamento", ha subrayado.

"Hoy el Ministerio, si quisiera y tuviera la voluntad de resolver el principal problema que tiene los españoles, el de la vivienda, estaría poniendo ladrillos porque no queda ni un solo trámite por parte del Ayuntamiento de Madrid para que eso sea posible. Y la única mentira acreditada es la de Pedro Sánchez, que el 12 de enero dijo que iban a comenzar con carácter inmediato las obras pero todos podemos constatar que no hay un solo ladrillo puesto y no parece que a lo largo de los próximos meses tampoco lo vayan a hacer", ha lanzado.

Carabante ha sostenido que para la izquierda la vivienda "no es un problema que les preocupe sino que utilizan para sus fines políticos" porque "de las 184.000 viviendas que prometió hace varios años todavía no ha levantado ni un solo ladrillo".