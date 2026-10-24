Maroto contrapone el aumento de pensiones "de 55 euros al año" del PP con la revalorización de 600 del PSOE

1128154.1.260.149.20261024125523 Varias personas durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este sábado que "las pensiones son un derecho" y "no un privilegio" y ha contrapuesto un modelo del PP que ha conllevado subidas de "55 euros al año" con el impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez con una revalorización de 600 euros anuales.

Maroto ha acudido este sábado a la marcha estatal por las pensiones desde la estación de Atocha hasta la calle Alcalá para reclamar mejoras retributivas, la defensa de los servicios públicos y la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.

En declaraciones a los medios, ha remarcado que "los pensionistas de toda España y los madrileños han salido a las calles a defender sus pensiones, a defender su derecho frente a la concepción que tiene el PP de que esto son privilegios".

En este sentido, y con las pensiones en el centro del debate político de cara a los comicios generales del 29 de noviembre, la portavoz socialista ha contrapuesto los modelos de pensiones de PP y PSOE. Durante los gobiernos 'populares', ha apuntado, "las pensiones crecían al año 55 euros", mientras que con el modelo liderado por Pedro Sánchez "los pensionistas van a ver revalorizadas sus pensiones en 600 euros" este año.

En esta línea, ha replicado a la advertencia del PP de que el sistema de pensiones puede "petar". "Cuando el PP habla de que las pensiones van a petar, lo que realmente va a petar son los bolsillos de los madrileños si ganan las derechas el 29 de noviembre", ha subrayado.

Además, ha rechazado enfrentar a jóvenes y mayores, insistiendo en que la defensa de las pensiones es una causa intergeneracional y que su garantía debe mantenerse para todas las generaciones. "Es un derecho que debe estar garantizado y desde luego el PSOE está hoy en las calles con los pensionistas, con la defensa de este derecho que ahora mismo está en riesgo si el 29 de noviembre crean las derechas", ha zanjado.