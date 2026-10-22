Maroto espera que Almeida rechace el discurso de "odio, confrontación y polarización" de Milei contra Sánchez

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, espera que todos los representantes políticos de esta institución, empezando por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, rechacen el discurso de "odio, confrontación y polarización" del presidente de Argentina, Javier Milei, contra Pedro Sánchez.

Milei calificó este miércoles al presidente del Gobierno de "dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto".

"La libertad de expresión es algo que se tiene que respetar, pero como madrileña y como representante de los madrileños, digo que desde luego Madrid no se merece que un gobernante político venga a generar ese odio, esa confrontación y esa polarización y menos insultar a una institución como es la Presidencia del Gobierno de España", ha argumentado en rueda de prensa.

Maroto tiene claro que se puede discrepar "pero en ningún caso utilizar el odio, el enfrentamiento y sobre todo la descalificación a una institución pública como es la Presidencia del Gobierno".