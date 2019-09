Marta Rivera cree que Teatros del Canal no debería elegir entre una línea "elitista" o "popular"

Publicado 04/09/2019 13:19:06 CET

Dice que no ha tomado ninguna decisión aún sobre la nueva dirección, pero que es una de sus "prioridades"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, en su primera rueda de prensa, con motivo de la presentación del ciclo de danza Abierto en Canal, de Teatro del Canal, ha manifestado que un teatro público no debería elegir entre una línea "elitista" o una línea "popular".

Así se ha pronunciado en cuanto a la confrontación entre el modelo de Albert Boadella, primer director artístico de los Teatros del Canal, y el de la última directora, cesada a finales de agosto, Natalia Álvarez Simó.

Esta semana se ha hecho pública una petición firmada por más de mil personas para que Álvarez Simó continúe siendo directora de los Teatros del Canal, un puesto para el que fue nombrada en 2017 por el exconsejero de Cultura, Jaime de los Santos, junto a Àlex Rigola, que dimitió en repulsa por la acción policial durante la jornada del referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Esta petición cuenta con las firmas de intérpretes como Verónica Forqué e Irene Escolar; músicos como Russian Red o Nacho vegas; directores como Jonás Trueba y Jaime Chávarri; escritores como Laura Freixas o Roy Galán; y creadores escénicos tanto internacionales --Romeo y Claudia Castellucci, Jan Lauwers o Kristof Bloom-- como nacionales -Pablo Messiez, Marta Pazos o Alberto Velasco--.

Entre ellos también figuran directores de espacios y festivales de la ciudad como Isla Aguilar y Miguel Oyarzun (Conde Duque), María Folguera (Teatro Circo Price), Mateo Feijoo (Naves del Matadero) Lucía Casani (La Casa Encendida), Laura Kumin (Certamen Coreográfico de Madrid) o Carlota Ferrer (Festival de Otoño).

La iniciativa no ha pasado desapercibida para Boadella, quien comentó sobre la misma en Twitter: "Fui ocho años director y conseguí hacer un teatro para todos. Estas mil firmas quieren un teatro solo para ellos pagando todos".

Rivera ha rechazado fomentar "una especie de bicefalia cultural" desde un teatro público, y ha dicho que no puede admitir "que haya dos corrientes y que haya que elegir entre una u otra", en referencia a una tendencia "elitista" y otra "popular".

"Creo que un teatro público no está para eso, para marcar esa línea tan directa. Yo aspiro a que aquí se puedan hacer muchas cosas y se puedan ver muchas cosas", ha reconocido Rivera.

A preguntas de los medios sobre sus preferencias como espectadora de artes escénicas, ha dicho que le gusta "el buen teatro", y que ha encontrado "cosas excepcionales en teatro contemporáneo, en teatro clásico, en teatro de vanguardia, en un espectáculo de danza...".

No obstante, ha apuntado que "lo que le guste a la consejera tiene que ser simplemente una anécdota". "El proyecto tiene que ir mucho más allá de las preferencias que yo pueda tener", ha aseverado.

"Desde luego, yo no voy a programar aquí, y lo que a mí me guste o lo que no me guste no va a ser la línea que va a definir lo que suceda aquí", ha agregado.

Rivera ha dicho que habrá una dirección artística "con la que se estará en permanente contacto", y que será la que marque la línea de lo que va a pasar en Teatros del Canal, aunque ha recalcado que no le gustaría que se empezara a "pensar en dos caminos y que hay que elegir" entre uno u otro.

"NO HAY NINGUNA DECISIÓN TOMADA" SOBRE LA DIRECCIÓN

Precisamente, respecto al nombramiento de la dirección, ha recordado que lleva "15 días" en la Consejería y ha explicado que se está "tomando un tiempo para estudiar" y "para ver lo que ha hecho Natalia (Álvarez Simó) y para ver lo que hacen otro profesionales".

"No hay ninguna decisión tomada", ha apostillado, sin aclarar si considera la posibilidad de ratificar a Álvarez Simó o de convocar un concurso. Sí ha aclarado que Álvarez Simó fue cesada automáticamente porque tenía estatus de asesora de De los Santos y que ella no firmó.

Según ha indicado, está manteniendo reuniones con "personas del sector" que le están "dando su perspectiva" y también "con gente de la casa", pero no se ha reunido con ningún posible candidato.

Aunque ha dicho que el nombramiento de la dirección de Teatros del Canal es una de sus "prioridades", ha pedido tiempo para "aterrizar" y "tomar las decisiones como hay que tomarlas, con la responsabilidad de estar manejando un proyecto que es público".

"Me gustaría que cuando yo me vaya aquí se quede mucha gente, alguna gente a lo mejor ya está ahora, y eso lo tenemos que pensar, los políticos estamos de paso y lo que tenemos que dejar es un proyecto que otro pueda continuar", ha apostillado.

Rivera ha asegurado que Teatros del Canal es "la joya de la corona de la cultura madrileña, que tiene que ser una cultura abierta no solamente a Madrid, a sus 179 municipios, una cultura abierta a otros lugares de España y a otros lugares del mundo".

"Esa tiene que ser la ambición, y además esa creo que es también la ambición de Madrid, una ciudad de feliz aluvión, una ciudad en la que cabemos todos, en la que estamos todos, en la que hay distintas sensibilidades, distintas formas de entender la vida y también la cultura, y seguramente que también la danza, pero nos damos la mano aquí", ha añadido.