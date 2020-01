Marta Rivera dice que "da pena" oír a quienes permitieron la investidura que les importa un comino la gobernabilidad

Publicado 08/01/2020 18:00:54 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha manifestado este miércoles que "da pena escuchar a aquellos que permitieron la investidura" que les importa un comino la gobernabilidad del país, en alusión a la frase pronunciada en el Pleno antes de la votación por la diputada de ERC Montserrat Bassa.

"Yo como antigua diputada estuve presente en una buena parte de estos días y me dolieron cosas que escuché. Da pena escuchar a aquellos que permitieron la investidura: 'me importa un comino la gobernabilidad del país'. Fue la frase que más me impactó de todo lo que escuché esos días en el hemiciclo, pero todas esas cosas no pueden influir en absoluto en el trabajo que tenemos que hacer desde la Comunidad", ha manifestado Rivera en una entrevista a Europa Press.

La exdiputada del Congreso, donde presidió la Comisión de Cultura y Deporte, ha defendido que, tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, "la Comunidad de Madrid tiene que seguir trabajando como ha estado haciendo hasta ahora, con rigor, con seriedad, pensando, por supuesto, en los madrileños".

"Tenemos unas competencias que estamos aprovechando bien y tenemos que seguir igual, tenemos que seguir actuando como estábamos actuando antes de la investidura", ha agregado.