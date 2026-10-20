Martín pide información al Ayuntamiento sobre instalaciones de bomberos en Sol "ante dificultad de verificación visual"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). Metro de Madrid reabrió a las 22:00 horas de ayer sábado 17 de octubre la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes 16 - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de la capital en el que pide información sobre instalaciones de bomberos en la Puerta del Sol "ante la dificultad de verificación visual".

"Atendiendo a las excepcionales circunstancias existentes en el entorno de la Plaza de la Puerta del Sol y al objeto de implementar las medidas necesarias para garantizar el acceso y funcionamiento de las 'columnas secas' (que emplean los bomberos) en caso de eventuales situaciones de emergencia", como recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, desde Delegación se solicita la relación del número y ubicación concreta de las existentes en Sol.

"Ante la dificultad de verificación visual habida cuenta de las circunstancias arriba reseñadas se solicita que, en la medida de lo posible, dicha información sea facilitada mediante planimetría o cualquier otro formato que permita su localización", firma el delegado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a que el delegado estaría reconociendo problemas de evacuación en la Puerta del Sol cuando ha tenido que pedir ayuda al Ayuntamiento en forma de solicitud de información.

Incluso ha reconocido estar "muy sorprendido" cuando han recibido en el Ayuntamiento un escrito de Martín. "Hay un reconocimiento explícito del delegado del Gobierno de su incapacidad para garantizar la seguridad en caso de siniestro como consecuencia de la situación masiva de tiendas de campaña en Sol", ha subrayado.

Almeida ha destacado, tras reunirse con el Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que "lo más sorprendente es que dice el delegado que por la situación excepcional que se está viviendo no se puede hacer una comprobación visual, que se le mande la planimetría", algo a lo que el Ayuntamiento dará respuesta a "a la mayor brevedad posible".

"¿De verdad es razonable que esa sea la situación en la que se encuentra la Puerta del Sol? ¿De verdad el delegado del Gobierno no asume que es una situación que no se puede sostener en el tiempo, cuando él mismo en un escrito reconoce que visualmente no se puede determinar el estado donde se encuentran las columnas secas?", ha remarcado.

Almeida ha dejado claro que en "lo que no hay discusión es que hay problemas de evacuación en la Puerta del Sol", algo especialmente peligroso si se produjese una estampida, por ejemplo, sin obviar las "agresiones violentas como las que se han producido, con imágenes de guillotina para la presidenta de la Comunidad de Madrid", unido a que "no se puede desarrollar con normalidad la actividad institucional en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"SERÁ EL RESPONSABLE DE CUALQUIER SITUACIÓN"

El regidor ha insistido en que la acampada "se tiene que acabar de manera inmediata porque cuando el propio delegado del Gobierno se dirige al Ayuntamiento de Madrid para que le proporcione una información dado que 'visualmente no se puede comprobar por la situación de las tiendas de campaña' parece que se está ante un problema más serio de lo que el Gobierno está dispuesto a admitir".

"Y que tenga en cuenta que será responsable de cualquier situación que se pueda producir en la Puerta del Sol", ha advertido a Francisco Martín. También ha aclarado que el escrito no es respuesta a los requerimientos enviados por el Ayuntamiento para que levante la acampada, requerimientos "a los que no se digna a responder".

Almeida, por último, tiene claro que la acampada se levantará "cuando le convenga a Pedro Sánchez" porque todo lo que hace el presidente del Gobierno responde "a sus conveniencias y criterios de oportunidad".