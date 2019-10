Los más de 1.600 coordinadores del programa de préstamo de libros cobran un plus de entre 133 y 215 euros al mes

Publicado 10/10/2019 18:20:14 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de préstamo gratuito de libros Accede impulsado por la Comunidad de Madrid cuenta con un total de 1.671 coordinadores, de los que 1.186 han estado en centros públicos y 485 en concertados, que cobran un suplemento retributivo de entre 133 y 215 euros mensuales entre los meses de junio y septiembre.

Así lo ha detallado este jueves durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, para explicar la puesta en marcha de Accede en este curso escolar. El programa ha logrado reunir más de tres millones de ejemplares, una cantidad que se incrementará en posteriores años.

Este plan cuenta con 1.438 centros educativos adheridos, de los que 1.159 son colegios e institutos públicos, mientras que 279 son concertados. De esta forma el programa, puesto en marcha el pasado curso escolar, cuenta con 277.375 familias participantes, cifra que continúa aumentando.

Para facilitar la aplicación de Accede a todos los centros educativos, el Gobierno regional ha incluido la figura del coordinador, que es nombrado por el director de cada centro. Durante este curso se ha contado con 1.671 coordinadores, de los que 1.186 han estado en centros públicos y 485 en concertados. Para poder llevar a cabo esta ayuda, el Ejecutivo regional va a destinar este curso 2,56 millones de euros.

Asimismo, los colegios e institutos participantes en Accede han recibido otro apoyo económico, de hasta 3.000 euros, para la contratación de ayuda externa en la gestión del programa.

El Gobierno regional destina este curso 50 millones de euros a universalizar el programa Accede, una cantidad que en los próximos cuatro años alcanzará los 200 millones de euros, que servirán para adquirir cerca de dos millones de unidades que pasarán a formar parte del banco de libros y permitirán continuar desarrollando el programa.

Durante este curso, en la región ha habido un total de 183 adjudicatarios de libros, de los cuáles 121 son autónomos, lo que representa un 66,12 por ciento, mientras que el porcentaje de grandes editoriales licitadores no llega al 4 por ciento, con lo que se ha cumplido el objetivo del Ejecutivo regional de favorecer a las pequeñas librerías de barrio, un sector "especialmente castigado por la crisis económica de los últimos años".

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha facilitado a los centros mejoras técnicas para la implantación del programa. Entre otras cosas, ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles que cubre la función de escáner de códigos de barras, tanto de los libros como de las etiquetas, y que facilitan el proceso de entrega y devolución de ejemplares.

Asimismo, también se ha puesto en marcha una web con el fin de ayudar a los centros educativos a gestionar el programa Accede.

"LOS COMPLEMENTOS NO SE ESTÁN PAGANDO", DICE MÁS MADRID

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha asegurado que todo el gremio de las librerías de proximidad está "en pánico" por la aplicación de este acuerdo marco "que beneficia a grandes distribuidores". "Esto no es un sistema de gratuidad porque no lo están financiando ustedes", ha lanzado.

Por su parte, el diputado de Vox Mariano Calabuig ha tildado la normativa de "farragosa" y de no ser "gratuita". "En este año y medio han hecho una ley que es una castaña. Esta Ley como casi todas las que se hacen en Educación se hacen a espaldas a la gente que participa como los libreros o las familias", ha criticado.

La diputada de Más Madrid María Pastor ha tildado también de "chapuza" esta normativa que no permite el acceso a la educación a todos porque depende de que un niño "tenga unos padres que tengan dinero para comprar o no unos libros de texto". Esta parlamentaria ha asegurado que los complementos de los que habla el consejero que se dan a los coordinadores "no se están pagando" y lo que se necesita es que prioricen en este plan a los alumnos "con falta de recursos".

En esta línea, la diputada del PSOE Marta Bernardo ha pedido al consejero que "por favor cumpla la ley" porque parece que en esta Comunidad "no se cumple ninguna ley". "El Plan Accede no es un plan universal y no ha funcionado. Tiene que establecer un sistema de préstamos de libros de texto que permita que todos los alumnos se adhieran", ha lanzado.

La diputada de Ciudadanos Eva Bailén ha reconocido que hay ciertas incidencias en los colegios con la entrega de libros, pero que la normativa impulsada por su partido "ha venido a aumentar la tranquilidad de las familias en la etapa educatoria". "Ha habido quejas de algunos padres que no fueron informados del programa pero otros han mostrado la satisfacción por haber recibido libros nuevos", ha defendido.