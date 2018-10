Los más de 5.000 abogados del Turno de Oficio en Madrid reciben casi 65.000 solicitudes en lo que va de año

Publicado 12/07/2018 17:41:10 CET

Un total de 5.321 abogados están adscritos al Turno de Oficio del Colegio de Madrid, y en lo que va de año han recibido un total de 64.699 solicitudes de Justicia Gratuita, la mayor parte en el orden jurisdiccional Penal, ha informado el Colegio de Abogados en un comunicado.

En ese mismo periodo, se han realizado 67.847 designaciones de abogados y 40.343 asistencias Letradas en funciones de Guardia. Así se ha puesto de manifiesto este jueves en el marco de los actos conmemorativos del VIII día de la Justicia Gratuita, donde abogados, jueces y responsables políticos madrileños se han dado cita esta mañana en el Colegio de Abogados para rendir homenaje a los profesionales del Turno de Oficio coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.

Durante la sesión inaugural de la jornada '40 años consagrando el derecho defensa', el decano José María Alonso ha señalado que "el Turno de Oficio es probablemente uno de los servicios públicos que mejor funciona en España", un servicio que la abogacía presta "con máxima eficiencia, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo, y que sustenta un derecho constitucional". Por tanto, ha afirmado el decano, "no debe ser entendido como un gasto sino como una inversión que el Estado hace en beneficio de sus ciudadanos y ciudadanas".

En presencia de la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, Alonso ha reclamado que las Administraciones "deben ser conscientes de la labor de este servicio público" y, en consecuencia, "están obligadas a dotar a la Justicia Gratuita de medios suficientes y adecuados". Por ello, Alonso ha solicitado un aumento de los baremos acorde al valor y la calidad del servicio: "no podemos seguir con unos baremos del 2003", ha subrayado.

Los profesionales del Turno están "altísimamente cualificados", ha señalado el decano, reivindicando para ellos todo el respeto y la dignidad que merecen, tanto desde el Colegio "que los va a defender a ultranza, sin permitir limitaciones", como desde las instituciones del Estado para, entre todos, "dar a la ciudadanía un servicio público que es absolutamente fundamental para el buen funcionamiento del Estado de Derecho".

INVERSIÓN EN PAZ SOCIAL

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha destacado en su intervención que "la justicia gratuita es la mayor inversión en paz social". Igual que no puede concebirse nuestra sociedad sin una sanidad y una educación accesibles para todos, "sería execrable que quienes no dispongan de medios económicos para ello no pudieran reclamar sus derechos ante los tribunales", ha señalado.

La presidenta del CGAE ha recordado además que las cifras del último Observatorio de la Justicia Gratuita revelan una opinión muy positiva de este servicio entre la ciudadanía, con un 85% de satisfacción entre quienes han sido usuarios del Turno de Oficio.

Para cerrar el acto, la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha destacado el compromiso de su administración con un servicio público que considera esencial, destacando la recuperación progresiva de la reducción de los baremos y el aumento de más del 50% en el presupuesto dedicado a la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, desde los escasos 32 millones asignados en 2015 a los 49 millones incluidos en los presupuestos del año en curso.

No obstante, ha compartido el deseo de la Comunidad de Madrid de ir "más allá", implementando una nueva fórmula que haga posible el pago anticipado a los abogados y procuradores del Turno a partir del próximo mes de septiembre. Por último, la consejera ha manifestado su voluntad para colaborar con todos los colectivos involucrados y lograr así una justicia madrileña más innovadora, eficiente y que sirva mejor a los ciudadanos.