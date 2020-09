Más Madrid apunta a que Ayuntamiento podría incumplir la ley con BiciMAD Go, servicio que es "10 veces más caro"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha apuntado que el Ayuntamiento podría estar "incumpliendo la ley" con la gestión por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de BiciMAD Go, el servicio de 454 bicicletas eléctricas sin base fija, que es "diez veces más caro" que BiciMAD.

"A nuestro juicio podría estar incumpliendo la ley el hecho de que se esté utilizando las bicis de BiciMAD para prestar el servicio de BiciMAD Go y que no se haya sacado a concurso público", ha explicado Gómez desde una estación de BiciMAD en el Paseo de la Esperanza.

Es por eso que este mismo miércoles ha remitido una carta como consejera de la EMT al presidente de la empresa, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "para exigirle la convocatoria de un consejo extraordinario urgente donde dé explicaciones de en qué situación se encuentra BiciMAD y cómo está desarrollándose el servicio de BiciMAD Go por la EMT".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por su parte, se ha disculpado por llegar tarde ya que "es cada vez más difícil moverse en BiciMAD". "Es casi imposible encontrar una bici disponible. Me ha costado tres o cuatro estaciones encontrar una bici disponible", ha asegurado.

Y todo porque "el gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís encontraron una gestión de BiciMAD impecable, reflotado un servicio hundido, en orden", para ir ahora a un sistema "que va cada vez peor, con menos bicis disponibles".

"El gobierno de Almeida está dejando morir el servicio para favorecer otros servicios privados, tratando de hacer cargar sobre las espaldas de los vecinos de fuera de la M30 un precio extraordinariamente alto, que no tiene nada que ver con el servicio público que se venía prestando", ha indicado Maestre.

Creen en Más Madrid que las decisiones del Gobierno van en la línea de "hacer caer un servicio público esencial para la movilidad de la ciudad" mientras se incentivan "otros sistemas privados y la movilidad centrada en el coche".

Gómez, por su parte, ha remarcado que Más Madrid apuesta por el desarrollo de BiciMAD, cuando había una ampliación prevista de hasta 50 estaciones "que todavía no han llegado a distritos en los que no hay BiciMAD". A esto ha sumado que este servicio público "ahora tiene un 10 por ciento menos de plantilla, que encima se va a tener que hacer cargo de las 454 bicis de Bicimad Go".