Más Madrid califica de "desastre" la gestión del temporal y cree que los madrileños han vivido en "Jumanji"

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez-Perpinyà, ha calificado de "desastre" la gestión del temporal Filomena por parte del Gobierno regional y ha sostenido que durante unos días los ciudadanos han vivido en "Jumanji".

Así se lo ha espetado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid. Perpinyà ha afeado que la dirigente regional "eche la culpa de su falta de previsión al hombre y a la mujer del tiempo". "Usted estuvo desaparecida hasta el día 9 de enero cuando la región ya estaba prácticamente colapsada", ha lanzado.

Además, ha indicado que lo peor es que "cuando reapareció la verdad, la cosa no fue mejor". A pesar de que reconoce que la "situación no era fácil" pero cree que no es la primera vez que la jefa del Ejecutivo madrileño "le pilla el toro en lo que tiene que ver con la falta de previsión".

Para el parlamentario, Ayuso es "un desastre" y todo ha funcionado de "forma lamentable". "Madrid ha vuelto a ser un foco de ineficacia", ha sentenciado.

Por su parte, la presidenta, tras defender el trabajo de la Agencia de Emergencias, ha criticado que el portavoz de Más Madrid ni siquiera le haya trasladado "sus aportaciones tan sabiondas" y ha criticado el tiempo maravilloso "que ha perdido".

"Para la izquierda todo lo que ocurre es culpa mía, pase lo que pase. No sé cómo hemos llegado a que ocho comunidades autónomas han sido declaradas zonas catastróficas y solo la lupa caiga sobre el Gobierno de la Comunidad", ha señalado.