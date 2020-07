Más Madrid carga contra la "chapuza" del carril ciclista provisional de Ifema, que "incumple lo acordado en los Pactos"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha cargado contra la "chapuza" del carril ciclista provisional de la calle Ribera del Sena, a la altura de Ifema, dado que "incumple lo acordado en los Pactos" de la Villa, es "inseguro" porque está "pegado a la línea de estacionamiento, no tiene ningún tipo de separación con los carriles de circulación, es muy estrecho y no está dentro del Plan Director Ciclista".

Gómez ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno municipal, "sólo diez días después de haber firmado los Pactos, incumple lo acordado" con "una chapuza" que "va en contra de lo que la mayor parte de las ciudades europeas e incluso españolas están haciendo para fomentar la movilidad ciclista en un momento tan importante como éste, en el que la distancia es esencial e imprescindible".

"Consideramos totalmente insuficientes los 12 kilómetros de carriles bici provisionales que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida va a acometer, que encima llegan tarde, mientras en Europa llevan ya 1.500 kilómetros", ha añadido la edil.

Gómez ha puesto el acento en que el carril bici de Ifema "no es lo que se buscaba" en los Acuerdos, en los que todos los grupos hicieron "un esfuerzo para pactar unos mínimos". "Sobre los carriles bici provisionales se dijo que tenía que ser una red segura, no valía sólo con pintar el carril sino que debía tener separación con los carriles de circulación para dar seguridad a los ciclistas", ha recordado.

Además debían ser "coherentes y continuos", es decir, que tuvieran relación con el Plan Director de Movilidad Ciclista y que fueran un eje de movilidad para la ciudad. "Lo que hemos visto que ha hecho el Gobierno sólo diez días después de haber firmado esto es incumplir lo acordado", ha insistido.

A lo que se une que las asociaciones ciclistas también están "muy indignadas" porque lo que "en un principio se celebró como un gran acuerdo y un gran adelanto en la movilidad ciclista en Madrid, aunque llegara muy tarde", no es más que una "chapuza".

Más Madrid manifestará su rechazo en el Pleno que se celebrará mañana miércoles en el Palacio de Cibeles a través de una interpelación sobre movilidad presentada por el PSOE. "El Gobierno no puede despachar (lo acordado) de un plumazo con este tipo de chapuzas. Para esto no hemos venido trabajando durante meses con colectivos y entidades", ha lanzado Esther Gómez, que adelanta que seguirán denunciando que este tipo de carriles "no son los que tiene que tener la ciudad de Madrid".