Más Madrid cree que los confinamientos "segregativos" no solucionan el problema de la pandemia

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid regional, Mónica García, ha criticado que la Comunidad de Madrid esté dispuesta a confinar por zonas, ya que serían "confinamientos segregativos" que "no solucionan" el problema de la crisis sanitaria que se podría haber resuelto con la contratación de los rastreadores necesarios.

En declaraciones remitidas a los medios, tras el anuncio del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, de que tienen previsto confinar las zonas más afectadas por Covid-19, Mónica García ha lamentado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, les obsequie "con una nueva dosis de improvisación y caos".

"Ya sabemos que con Ayuso no estamos en buenas manos, no ha sido capaz de contratar rastreadores ni potenciar la Atención Primaria ni sabemos cuando y dónde nos vamos a tener que confinar. El descontrol de los rebrotes tiene nombre propio, que es Ayuso", ha lamentado pese a que ha reconocido que no son "soluciones sencillas".

A su juicio, estos confinamientos en lugar de ser "selectivos" son "segregativos" porque vienen a "segregar y estigmatizar a barrios del sur que ya tienen que sufrir las políticas de Ayuso y la desigualdad".