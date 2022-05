Más Madrid cree que "hay razones de sobra" para detener parking del Niño Jesús, que "pone en peligro" el Paisaje Unesco

Dicen que la Comunidad se escuda en una mentira, que no hay dinero, cuando cuenta con "un presupuesto milmillonario"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid sostiene que hay "razones de sobra" para detener la construcción del parking proyectado en el Hospital Niño Jesús, que es "una agresión al distrito, a la ciudad y a las condiciones de vida de los y las pacientes", además de "poner en peligro" el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado la contratación de la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo de 327 plazas en el Hospital Niño Jesús y del nuevo edificio de uso hospitalario para consultas externas a entregar como canon en especie con una concesión a 39 años.

Así lo recoge una resolución del director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, César Adolfo Goméz Derch, a la que ha tenido acceso Europa Press, que aprueba la concesión a la UTE Obrascón Huarte Lain-TICC 2 Concesiones siendo la única oferta presentada.

"ENJUAGUES QUE SUMAN DETERIORO A LAS CONDICIONES DE VIDA"

El portavoz de Más Madrid en el distrito de Retiro, Nacho Murgui, ha declarado a la prensa que la construcción del parking "es innecesario. Sí es necesaria una reforma y ampliación del hospital pero debe sufragarse con fondos públicos y no con enjuagues de este tipo, que al final vienen a sumar deterioro a las condiciones de vida de los usuarios del hospital y de los vecinos".

"Entendemos que no está justificado y que ahora el Ayuntamiento debe ejercer sus funciones y exigir que se emitan los informes preceptivos a la hora de seguir tramitando la licencia y que la Comunidad no pueda regatear alegando la urgencia", ha expuesto Murgui.

El concejal de Más Madrid tiene claro que "todos los informes que van a demostrar que este proyecto es inviable por sus afecciones medioambientales y porque va en contra de la inclusión en el Paisaje de la Luz de la Unesco". "Hay razones de sobra para detener este proyecto".

"LA JUSTIFICACIÓN DE QUE NO TIENEN DINERO NO ES VERDAD"

De la misma opinión es la diputada autonómica Alicia Torija, que ha lamentado que el Gobierno "esté en el curar en lugar de en el prevenir". "Sabemos desde hace mucho tiempo que el edificio es BIC, que tiene una protección patrimonial a conservar. Nos ha costado mucho a los madrileños y madrileñas conseguir ser Patrimonio Mundial y el parking lo pone realmente en peligro", ha alertado Torija.

"La justificación es que no tienen dinero para pagar la reforma de un hospital pero sabemos con unos presupuestos casi recién aprobados que eso no es verdad, que se ha malgastado dinero en otros lugares y esos 22 millones que hacían falta para reformar el Niño Jesús no nos pueden hipotecar durante 40 años con un parking que atenta contra la salud, la movilidad y el patrimonio", ha argumentado la diputada.

Más Madrid ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha solicitado información a la Unesco mientras que la constructora va a realizar un informe. "La Unesco tendrá que evaluar este informe de parte y el proyecto. Ya sabemos que la Unesco va a decir que esto atenta contra la línea de paisaje de la candidatura Unesco. Supondrá rehacer el proyecto o acabar por no hacerlo. ¿No sería mejor pensarlo antes?", ha planteado Alicia Torija.

PIDEN A ALMEIDA QUE ACTÚE "COMO ALCALDE, NO COMO MILITANTE DEL PP"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido a José Luis Martínez-Almeida "que actúe como alcalde y no como militante del PP, un militante particularmente sumiso a los intereses de Isabel Díaz Ayuso".

"Le pedimos que actúe como alcalde y defienda el patrimonio, el aire limpio para la ciudad, la salud de los niños y niñas del hospital. Le exigimos que para tramitar este macroparking le exija a la Comunidad la formulación de esa licencia y Plan Especial y no dé cauce automático a la construcción de este parking sino que le demande a la Comunidad los trámites obligatorios", ha concretado Maestre.

En Más Madrid esperan "paralizar este macroparking, que no tiene necesidad en la ciudad ni en este barrio, que no es demandado por nadie y que no puede construirse con una premisa y una excusa falsa, que no hay dinero en la Comunidad".

"La Comunidad tiene un presupuesto milmillonario para hacer una ampliación de un hospital público con dinero público, no puede ser a costa de la salud de los niños y niñas del hospital", ha insistido Maestre.

Una vez adjudicada la obra, Más Madrid va a vigilar que la Comunidad no se salte los pasos preceptivos "con un atajo", de modo que el Ayuntamiento demande la licencia correspondiente.

"Estamos seguros de que en ese trámite de conseguir la licencia se va a parar por los servicios jurídicos municipales. Eso es lo que queremos, que el Ayuntamiento haga su parte en la evaluación medioambiental, económica y de impacto que este macroparking tendría para la zona y para el hospital", ha indicado la portavoz municipal de Más Madrid.