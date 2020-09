Más Madrid cree que tras el planteamiento de coches C se esconde la intención de PP y Cs de "echar abajo" Madrid Central

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez cree que tras el planteamiento sobre la entrada o no de coches C a Madrid Central se esconde la intención del Gobierno de PP y Cs de "echar abajo" la zona de bajas emisiones.

"Desde el primer momento lo que ha estado trabajando el gobierno de PP y Cs es echar abajo de todas las maneras y se han dado cuenta de que no es posible, que si se quiere apostar por una movilidad sostenible y por la mejora de la calidad del aire, Madrid Central es una medida que ni se puede recortar ni sacar de nuestras vidas", ha lanzado la edil.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que la modelización científica encargada a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "avala una reducción de emisiones de los coches C de alta ocupación" en el acceso a Madrid Central y confía en que todos los grupos se posicionen "en función de criterios técnicos" en torno a esta cuestión, con la que se manifestaron disensos públicos entre PP y Cs.

Almeida ha contestado así tras presentar la exposición de Botero en CentroCentro y después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya insistido en que Madrid Central no se revertirá sino que mejorará, como recogía el pacto PP-Cs. A esto ha añadido que si finalmente entraran los coches C a la zona de bajas emisiones sería tanto como "ir más atrás de lo que hizo (el alcalde Alberto Ruiz) Gallardón" con las Áreas de Prioridad Residencial (APR).

"Si pasaran los C se iría más atrás de lo que hizo Gallardón en su día porque las APR tenían restringida la entrada de coches C que no fueran de residentes. No es momento de ir atrás sino de ir hacia delante", ha defendido Villacís.