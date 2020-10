Más Madrid critica que placas a víctimas del terrorismo y de memoria democrática sigan esperando en un almacén

Acusan al PP de hacer "utilitarismo" con las primeras mientras que las segundas son utilizadas "para satisfacer el apoyo de Vox al Gobierno"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado que sigan esperando en el Almacén municipal de Monumentos placas destinadas a víctimas del terrorismo y a personas relacionadas con la memoria democrática para, en el primer caso, hacer "utilitarismo" electoral por parte del PP y, en el segundo, intentar "satisfacer el apoyo de Vox al Gobierno".

El director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Luis Lafuente, ha explicado en la comisión de Cultura que en la legislatura pasada la decisión de decidir las personas homenajeadas, adquirir las placas para recordar a víctimas del terrorismo y relacionadas con la memoria y mantenerlas correspondía a la Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la tercera tenencia de Alcaldía.

Era desde ese departamento de donde partían todas las gestiones, desde la elección de la ubicación hasta ponerse en contacto con los familiares y solicitar los permisos necesarios para instalar las placas en las fachadas de los edificios.

Un primer contrato, de 2018, en la anterior legislatura, se tradujo en los trabajos para 30 placas, de las que 17 ya están colocadas y 13 están pendientes de negociar su ubicación. Se guardan en el Almacén de Monumentos.

Un segundo contrato, de enero e 2019, se divide en dos lotes. El primero incluye 150 placas a víctimas del terrorismo y el segundo medio centenar para recordar a personas vinculadas con la memoria democrática. Los dos lotes fueron adjudicados a un mismo proveedor, al que el Ayuntamiento ha ido pagando a medida que fabricaba estas piezas. Del primer grupo se enviaron 47 placas y del segundo se ordenaron 35 de las 50. Fueron recibidas el 11 de diciembre de 2019.

Posteriormente la Oficina de Derechos Humanos fue disuelta, de modo que, como ha justificado el director general, se han quedado sin designar ubicación por el momento. Esto ha sido criticado por la concejala de Más Madrid Marta Gómez Lahoz, que ha lamentado que "tras 492 días de gobierno no hayan hecho nada cuando han tenido tiempo de sobra para tomar decisiones".

"DESPRECIO" POR LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y DEL TERRORISMO ETARRA

Para la edil de Más Madrid, esto denota el "desprecio" del Gobierno municipal "por la memoria democrática, no sólo por las víctimas de la dictadura franquista sino también por las víctimas del terrorismo de ETA.

"Se cargaron la oficina y ahora tenemos una laguna sobre quién toma las decisiones sobre memoria democrática", ha declarado la concejala, después de reprochar que haya "placas almacenadas, por colocar, cuando no se sabe por qué no lo hacen". Esto le ha llevado a recordar que en los plenos de distrito celebrados en los últimos meses del mandato anterior salieron adelante "muchas proposiciones para colocar placas en homenaje a las víctimas del terrorismo pero no han atendido ninguna".