Más Madrid defiende que Administración equilibre plantillas y que ellos trataron de hacerlo en una Policía masculinizada

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido que la Administración tiene que equilibrar las plantillas y que ellos trataron de hacerlo en una Policía Municipal muy masculinizada.

"Intentamos compensar, complementar, equilibrar la plantilla de la Policía Municipal, muy masculinizada, intentando aumentar el número de mujeres. Una sentencia dice que no se hizo de la manera correcta", ha expuesto Maestre a la prensa tras reunirse con asociaciones del taxi.

Para la edil "es una responsabilidad de cualquier Gobierno ampliar el número y tipo de personas que van a trabajar en la Administración y hay que buscar las formas políticas, administrativas y legales para hacerlo".

Todo ello después de que el Tribunal Supremo haya anulado una convocatoria de 112 plazas de la Policía Municipal de Madrid a instancias de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) por no reservar plazas para su personal, una decisión judicial que no afectaría a los policías municipales que lograron su plaza a comienzos de 2019.

En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal inadmite el recurso interpuesto contra dos personas que superaron la convocatoria contra la sentencia del 2 de junio de 2021 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los magistrados alegan en la providencia que la inadmisión a trámite se acuerda por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la Ley que regula la Jurisdicción contencioso-administrativa impone para el escrito de preparación.

Exponen que se rechaza en particular por cuanto "las cuestiones planteadas no guardan la necesaria relación con los términos en que fue planteado el debate en la instancia toda vez que los recurrentes introducen ahora ex novo las afirmaciones de haber superado el proceso selectivo cuya convocatoria ha sido anulada y de haber sido, en consecuencia, nombrados funcionarios de carrera".

La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14 de Madrid, dejó sin efecto dicha convocatoria al estimar el juez el recurso de ATME contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 20 de marzo de 2019, presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena, referente a la convocatoria para proveer 112 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que se va a presentar un escrito para ejecutar dicha sentencia y que estará basado en conceder las plazas para miembros de Tropa y Marinería en el tanto por ciento que les correspondía (serán 20 plazas en total).

De esa forma, no afectaría a los policías municipales que lograron su plaza a comienzos de 2019 y que ya llevan más de tres años ejerciendo como tales.