Publicado 29/01/2020 18:27:57 CET

Dos salas incomunicadas, participantes a los que se invitó a irse y la elección de los coordinadores que quedó sobre la mesa marcaron la sesión

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid estudia recurrir administrativamente la sesión constitutiva del Foro Local de Centro celebrada el lunes, han informado fuentes del grupo a Europa Press, después de un cúmulo de circunstancias que van desde la celebración de la sesión en dos salas incomunicadas, personas a las que se les instó a irse sin poder participar en este órgano o la elección de los coordinadores, que finalmente quedó sobre la mesa.

Tanto Más Madrid como PSOE plantearon al concejal-presidente de Centro, José Fernández (PP), la suspensión y aplazamiento de la sesión, algo que no se produjo. Defendían, traslada Más Madrid, que la sesión "no sólo no cumplía la normativa de seguridad del aforo sino que la participación y el transcurso era prácticamente inviable".

La sesión arrancó con grandes colas para acceder al centro cultural Puerta de Toledo, donde comenzaron los primeros problemas con las acreditaciones. El desborde de personas interesadas en participar en el Foro Local de Centro hizo que el arranque se retrasara una hora.

El aforo completo en el salón de actos marcó la sesión constitutiva. Después de rechazar la propuesta de Más Madrid y PSOE de suspender la sesión dado que no podían participar vecinos y vecinas interesados en hacerlo, los representantes de la Junta Municipal decidieron seguir adelante pero en dos salas, incomunicadas entre sí, el salón de actos en la primera planta y un espacio en la baja, donde estaba prevista una actividad de música, que fue anulada.

"Nos preguntamos cómo haría el concejal José Fernández para garantizar que la gente en una sala escuchara las intervenciones de sus vecinas y vecinos en la otra sala", exponía Más Madrid Centro en un tuit.

La votación de la vicepresidencia del Foro se decidió llevarla a cabo en un único espacio, el salón de actos, donde los participantes se encontraban "hacinados", según fuentes presentes, y era "casi imposible que así se pudiera desarrollar la sesión".

Fueron cinco las candidaturas presentadas pero ante el elevado número de personas resultaba "casi imposible contar los votos", a mano alzada. Es otro de los puntos en los que se basa Más Madrid para tratar de impugnar la sesión ante las deficientes garantías en el recuento.

La constitución de las mesas fue otro de los puntos problemáticos de la sesión. Finalmente se aprobaron ocho (Cultura y fiestas; Bienestar Animal; Igualdad; Migraciones / Minorías étnicas; Convivencia ciudadana; Espacio público, accesibilidad, movilidad y medio ambiente; Educación, infancia y juventud, y Mayores).

Pero fue la elección de coordinador la que se quedó sobre la mesa a la espera de una próxima sesión. En Más Madrid apuntan que se produjo un incumplimiento del reglamento del Foro Local porque "no se dejó postularse a la coordinación a personas inscritas en el Foro y además no se permitió ejercer el voto ponderado a las asociaciones".

El concejal-presidente optó por aplazar la elección de las coordinaciones que formarán parte de la comisión permanente del Foro Local. Además en el turno de preguntas se puso sobre la mesa que existía un problema de paridad dado que la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría están en manos de hombres.