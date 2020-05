Más Madrid Ganar Móstoles da por roto el acuerdo de presupuestos alcanzado con el Gobierno local

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM) da por roto el acuerdo de presupuestos alcanzado con el Gobierno local, formado por PSOE y Podemos, tras la subida de sueldo del gerente de urbanismo, Jesús Miguel Espelosín, según adelantó la Ser y ha confirmado Europa Press.

No obstante, este miércoles se reúne la asamblea de MMGM para decidir si el suyo será un voto en contra o una abstención. "Está decidido no apoyar los presupuestos si sale adelante la subida de sueldo del gerente. Decidiremos entre votar en contra o abstenernos, en caso de que no decaiga", ha asegurado a Europa Press su portavoz, Gabriel Ortega.

El partido formaba parte del Ejecutivo local hasta octubre del año pasado cuando tomó la decisión de abandonarlo ante la "crisis institucional, derivada de los cuestionados nombramientos de la alcaldesa, Noelia Posse", entre los que se encontraba el de Espelosín.

El dirigente de MMGM había reclamado en varias ocasiones la dimisión de la regidora, sin éxito, recalcando que seguían apostando por "un Gobierno progresista" en la ciudad, "pero no podemos compartir por más tiempo las responsabilidades si es Posse quien sigue al frente".

Una vez fuera del Ejecutivo, el pasado 29 de abril los tres partidos, PSOE y Podemos, y Más Madrid Ganar Móstoles, alcanzaban un acuerdo para sacar adelante cuentas de 2020 "que se centrarán en la reconstrucción tras la pandemia", según contaron.

Sin embargo, días después, el 8 de mayo la portavoz del Partido Popular, Mirina Cortés denunciaba que el Consejo de Gerencia de Urbanismo había aprobado el incremento de 12.600 euros en el sueldo del mencionado gerente de Urbanismo. Esto suponía una subida del 24 por ciento del salario de Espelosín --hijo de un histórico dirigente socialista--, dinero incluido en los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo para 2020.

Cortés insistió en que era un "insulto para los mostoleños", más en época de crisis sanitaria, recordando que el pasado 26 de septiembre el Juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid revocó el nombramiento de Espelosín para el puesto actualmente ocupa, al "no poder demostrar 15 años de experiencia profesional antes de la publicación de las bases de la convocatoria". Fallo que, según afirmó entonces el Consistorio, recurrieron.

El Consistorio se pronunció sobre el asunto acusando al PP de "doble moral", señalando que cuando gobernaban los populares el mismo trabajo que desarrolla ahora Espelosín, en solitario, lo ejercían dos personas distintas, las cuales cobraban 85.503 euros y 75.535 euros, respectivamente, dos sueldos que "eran superiores por separado" que el actual que cobra el gerente.

Ante las nuevas informaciones, desde MMGM quisieron dejar claro que en ningún caso apoyaban la subida de sueldo al gerente de Urbanismo, y que trabajarían "discretamente" para que se rectificase. Tras no conseguirlo, rompen ahora el acuerdo de presupuestos dado que este no incluía la subida salarial de Espelosín, y reclaman que se haga efectivo lo aprobado en el pleno en el mes de octubre "revertir la subida de sueldos del inicio del mandato".