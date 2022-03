Más Madrid insiste en que Ayuso "desde luego que tiene que comparecer" y si no Almeida "habrá faltado a su palabra"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "desde luego que tiene que comparecer" en la comisión de investigación y si no el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "habrá faltado a su palabra".

El regidor defendía ayer que Ayuso no debería acudir a la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje con fondos públicos a su persona pues "no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser la afectada".

"No ha parado de faltar a su palabra: el primer día salió, orgulloso y altanero, diciendo que todas las personas del PP iban a pasar por esa comisión de investigación si eran citadas y desde entonces no ha hecho más que obstaculizar con la salida de altos cargos, que así no tenían que pasar por la comisión", ha criticado Maestre desde Cea Bermúdez, donde ha cargado contra la privatización de una instalación deportiva.

A eso ha sumado que Almeida ha estado "despejando balones para todas las personas del PP". "Ayuso es la principal protagonista de esta comisión porque es su hermano el que se ha llevado unos contratos por la puerta de atrás, cuando cada día salen nuevas informaciones que hacen aún más irregular esta contratación a dedo en lo peor de la pandemia", ha argumentado.

También ha recordado Maestre que la presidenta de la Comunidad "es la persona presuntamente espiada por los altos cargos del PP del Ayuntamiento". "Desde luego que Ayuso tiene que comparecer en esta comisión y si no lo hace Almeida habrá faltado a su palabra", ha advertido.

Rita Maestre cree que en ese escenario el regidor "demostrará que, en vez de estar intentando llegar a la verdad de lo que ha pasado en el Ayuntamiento, está siendo parte de la ocultación de esa información".